El Mercat de la Terra torna el dissabte 18 d'abril a Sant Fruitós
L'edició d'aquest mes potenciarà la producció de la fava
Sant Fruitós de Bages celebrarà dissabte que ve, 18 d'abril, una nova edició del Mercat de la Terra, corresponent al mes d'abril, que tindrà les faves com a producte protagonista.
El mercat obrirà portes a les 10 del matí i tancarà a les 2 del migdia. A primera hora hi haurà un tastet de faves, i com activitat complementària per a la mainada, a 2/4 d'11 es farà un conta-contes amb el títol “Ai, carai quin drac!”, a càrrec de Maria Navarrete. Finalment, a les 12, tindrà lloc un vermut musical amenitzat per Sonset Grup Vocal, guanyadors del primer concurs de músics de Sant Fruitós de Bages.
