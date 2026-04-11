La cervesa artesana, els gossos i el motor protagonitzen la Fira d’Artés
S’ha estrenat l’espai “La trobada més animal” i els carrers Balmes i Diagonal han exhibit una cinquantena de parades de diverses tipologies
Carrers plens de parades, d’activitats i de gent és el que s’ha pogut veure a la Fira d’Artés que enguany ha arribat a la seva 65a edició. L’esdeveniment està més que consolidat, ja que és una de les cites més arrelades del municipi, un cap de setmana en què els veïns del poble i de la comarca surten al carrer i aquest es transforma. Durant aquests dies, els espais habituals canvien de ritme i de funció.
Un dels principals reclams és la fira de la cervesa artesana, que ha obert per desena vegada aquest dissabte a les 12 del migdia. L’espai, que s’allarga fins a les 2 de la matinada, reuneix productors de diferents punts del territori, amb presència de cerveses artesanes provinents de comarques com el Gironès, l’Anoia o el Lluçanès. Ramona Magem, una de les organitzadores, explica que el projecte va néixer després de la seva etapa al capdavant de la cervesa artesana Cerberus. “Quan ens vam jubilar vam decidir emprendre aquesta fira pel poble”. Tot i no tenir parada pròpia, assegura que la gent encara els recorda, “ens troben a faltar, encara hi ha qui se sorprèn que no hi siguem”. A més de cervesa, l’espai incorpora oferta gastronòmica local amb establiments com l’Impostor o Ca la Mercè, així com productes de proximitat com formatges artesans.
El Passeig Diagonal i el carrer Balmes actuen com a columna vertebral d’un model que reforça el caràcter comercial de la fira, amb sectors com l’automoció i la maquinària que conviuen amb un teixit multisectorial que guanya pes any rere any, ja que aquest 2026 hi ha una cinquantena d’expositors i de parades. Mentrestant, l’espai d’artesania es densifica, amb més parades i més varietat.
Una de les grans novetats d’aquesta edició és la incorporació de l’espai “La trobada més animal”, dedicat al món caní. Impulsat per entitats locals com Arrelats Salut i Lleure, i Gent d’Artés, aquest espai inclou una desena de parades, activitats i xerrades especialitzades. Entre les propostes, destaca el geocaching caní, una caminada de cinc quilòmetres amb proves pels entorns boscosos del municipi, així com tallers sobre alimentació, conducta o dol animal.
La fira també manté espais ja consolidats, com la mostra de vehicles –que inclou des de tractors fins a equips dels Bombers i les ADF– o la presència del Club d’Escacs d’Artés, amb un tauler gegant i activitats participatives. El concurs de pintura ràpida, amb una vintena de participants, i les parades d’artesania i alimentació completen una oferta pensada per atraure públic familiar i visitants.
També es percep una mirada més global en l’organització dels espais. El trasllat de les atraccions al parc del Torrent no és només una qüestió logística, sinó una manera de redistribuir els fluxos i convidar els visitants a recórrer tota la fira. L’alcalde, Enric Forcada, creu que “el nou recorregut visibilitza les atraccions i fa que la gent acabi passant per totes les parades; ens agrada com s’ha pensat”. També destaca la importància del bon temps per garantir l’afluència de públic, especialment després de l’edició anterior, que va estar marcada per la pluja.
Al mateix temps, la fira continua sent un espai de participació. Hi conviuen propostes ja consolidades com el concurs de pintura ràpida, els escacs al carrer o les exposicions de vehicles, amb iniciatives que busquen implicar directament la ciutadania, com la recollida de propostes per escollir un dia de festiu local.
