Dos escaladors ferits crítics a Montserrat en caure’ls pedres al damunt

Tots dos presentaven afectacions importants i han estat traslladats amb helicòpter cap a l’hospital

Exercici de simulació de rescat d'escalada dels Bombers de la Generalitat / OSCAR BAYONA

Clara Torradas Cura

Manresa

Dos escaladors han resultat ferits de gravetat aquest dissabte al migdia a la zona del Colompí de Montserrat, a Can Jorba, al terme del Bruc, després que els caiguessin pedres al damunt mentre es trobaven en una via d’escalada. L’avís als bombers s’ha donat a 2/4 de 5 de la tarda.

Segons han explicat els Bombers de la Generalitat a aquest diari, tots dos presentaven afectacions importants com a conseqüència de l’impacte. Un dels ferits ha estat evacuat en estat crític per un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El segon escalador ha patit una aturada cardiorespiratòria en el lloc de l’accident. Els equips d’emergència han aconseguit reanimar-lo i estabilitzar-lo abans de ser evacuat també en helicòpter. Un dels ferits ha estat traslladat a l’Hospital Bellvitge de Barcelona i l’altre al Parc Taulí de Sabadell.

En el dispositiu hi han participat unitats terrestres i dos helicòpters del SEM, i dues dotacions terrestres dels bombers, que han treballat en l’atenció i evacuació dels ferits.

