Ferrocarrils activa el Passaport Turistren, que inclou cremallera i funiculars de Montserrat i el Tren del Ciment
La Setmana Santa ja ha sigut molt bona, amb increments del 9% als transports montserratins, i del 58% al de la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug
El nou Passaport Turistren, per viatjar amb els transports turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), s’ha posat en marxa aquest dissabte, coincidint amb la primera circulació de la temporada 2026 del Tren dels Llacs. Aquest nou suport agrupa per primera vegada sis dels vuit transports turístics que gestiona la companyia, tres dels quals al Bages i el Berguedà: Tren dels Llacs, Tren del Ciment de la Pobla de Lillet a castellar de n’Hug, cremallera i funiculars de Montserrat i cremallera de Núria. A partir del primer viatge els usuaris disposen de descomptes de fins al 20% per poder viatjar en el següent transport turístic que escullin.
El Passaport Turistren neix per incentivar la descoberta del patrimoni natural i ferroviari de Catalunya a través dels trens històrics de la companyia i promoure la dinamització econòmica del territori.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, acompanyat del subdirector de Serveis Turístics Ferroviaris d’FGC, David Ros Sánchez, i del gerent d’FGC Rail, Ramon Vall Canosa, ha presentat a l’estació de Lleida-Pirineus aquest nou suport «que ens permetrà donar a conèixer tots els transports turístics, que ja tenen molt bona acollida perquè tenim una gran demanda, i oferir alhora un nou servei amb descomptes per a les persones que els agrada l’experiència del viatge amb un tren històric».
El nou suport digital permet viatjar amb els serveis turístics de la companyia i obtenir descomptes a partir del primer viatge
Ruiz preveu «una molt bona temporada», per a tots els transports turístics de Ferrocarrils, amb molt turisme interior. «Ja ho hem vist a l’hivern i preveiem que l’estiu també serà de molt bo. Amb els transports turístics hem arribat a 1.200.000 persones i esperem arribar al milió i mig amb tota l’oferta que tenim i l’impuls del Passaport Turistren», ha destacat el president d’FGC.
De fet, la Setmana Santa ja ha sigut molt bona per als transports turístics que ja estan en marxa. Segons dades facilitades per Ferrocarrils, hi ha hagut increments del 9% al cremallera i funiculars de Montserrat, i del 58% al Tren del Ciment, respecte de la Setmana Santa de l’any passat. «Això ens fa ser optimistes perquè tenim indrets emblemàtics i paisatges espectaculars per descobrir amb els trens turístics de Ferrocarrils», ha reblat.
El nou passaport és digital i el seu funcionament és senzill. Qualsevol persona que compri el bitllet per a algun dels sis transports turístics inclosos en el passaport rebrà al seu correu electrònic un enllaç on registrar-se i aconseguir el seu passaport digital, on s’aniran segellant els viatges i s’obtindran els descomptes. El 31 de desembre de 2027, les persones que hagin completat el recorregut pels sis trens turístics rebran un obsequi commemoratiu de la marca i entraran en el sorteig d’un premi.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre