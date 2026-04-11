La línia de Renfe del Bages és de les poques de Rodalies que no recupera trens
El Govern admet que hi ha un «retard sistemàtic» d’entre 10 i 15 minuts a l’R4 per l'impacte de les limitacions de velocitat
ACN
L’R4, la línia de Renfe del Bages, seguirà castigada per les limitacions de velocitat. Al conjunt de la xarxa de Rodalies les obres d’emergència han permès eliminar 78 d’aquestes reduccions que provocaven alteracions i retards importants a la xarxa ferroviària de passatgers des del març, deixant el total en 179 la setmana vinent, segons fonts d’Adif. Encara hi ha restriccions a totes les línies i se’n segueixen posant per elements sobrevinguts. Tanmateix, Renfe està programant el 94% de les circulacions de trens prèvies al sinistre que el 20 de gener va desencadenar aquesta crisi. Ara bé, entre aquestes restitucions no hi ha prevista encara la del tram del Bages, que té totalment alterat el recorregut entre Manresa i Terrassa, passant per Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar.
Fonts del Govern han admès que hi ha un «retard sistemàtic» d’entre 10 i 15 minuts a l’R4 per l'impacte de les limitacions de velocitat que no s’ha traslladat als horaris perquè esperen que «en les pròximes setmanes» estigui resolt.
L’R4 és una de les dues línies de Rodalies on encara es programen menys trajectes que abans del sinistre del 20 de gener. Al tram nord, entre Terrassa i Manresa el servei encara es fa amb un tren llançadora i encara hi queden limitacions de velocitat «importants» i per aquest motiu no es pot normalitzar el servei.
Renfe oferta un 94% dels trens previs a l’accident de Gelida en una xarxa que encara manté 179 limitacions de velocitat
La reobertura de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell aquest dimarts ha permès als usuaris estalviar-se els transbords amb autobús i poder viatjar amb més comoditat. Tot i això, i malgrat que s'ha reprès el servei, en aquesta línia encara hi continua havent moltes limitacions que impedeixen que els trens funcionin al ritme normal. Així, entre Sant Vicenç de Calders -inici de la línia- i Martorell hi haurà a partir del dilluns 26 limitacions de velocitat vigents. Així, d'un tram de poc més de 45 quilòmetres de longitud les restriccions afectaran 31 quilòmetres, la gran majoria de les quals fixen el màxim en els 60 km/h.
L’operativa ferroviària ha optat per evitar que s’acumulessin els retards per les limitacions amb trens i maquinistes de reforç a les capçaleres que es poden activar en cas d’incidències. Són «reserves estratègiques» que permeten evitar que «la pilota es faci més grossa» i que els retards s’acumulin. Els horaris també tenen uns certs marges que permeten absorbir l’impacte d’algunes limitacions de velocitat, especialment en línies on n’hi ha menys com l’R1.
Prop de 14.000 arbres tallats
Des de l’accident mortal de Gelida, un equip de 400 persones ha actuat en talussos i trinxeres i ha fet tales sistemàtiques amb 13.680 arbres tallats.
Sobre el paper, la xarxa de Rodalies i Regionals ja ofereix el 94% dels trajectes que feia abans de la borrasca Harry amb 846 circulacions diàries, amb programacions encara per recuperar a l’R3 per les obres, l’R4 i l’RG1.
Al conjunt de la xarxa, la reducció de limitacions de velocitat «ha permès anar recuperant el servei» i «fer el salt» per poder oferir les circulacions de trens, ja que les que s’han retirat es referien a les afectacions «més greus», segons fonts de la Generalitat. Precisament, les 78 limitacions que s’han eliminat provocaven alternacions i retards importants a la xarxa. A banda de suprimir algunes limitacions, se n’han introduït d’altres per elements sobrevinguts. En total, el balanç net del mes és de 37 limitacions menys.
L’objectiu amb el qual treballen els diferents actors de la xarxa és que l’usuari tingui la percepció que el servei és com el d’abans de la crisi i que no noti les limitacions de velocitat d’obres que continuaran estant programades al llarg dels 1.200 quilòmetres de xarxa.
Abans de l'accident de Gelida hi havia 95 limitacions
Fonts d’Adif han remarcat que la tendència és de descens de les limitacions temporals de velocitat i a situar-les al voltant de les que hi havia abans del sinistre, que eren 95 en total. Ara encara n'hi ha 84 més que llavors. Després de l’accident, les limitacions de velocitat es van disparar fins a un màxim de 216 la primera setmana de març, quan es va assolir el pic de restriccions de la crisi.
Entre les actuacions que s’han dut a terme, hi ha l’estabilització de trinxeres, la col·locació de malles i tales sistemàtiques d’arbres, algunes de les quals estaven programades i altres s’han fet d’emergència. El pressupost de les actuacions ha sortit tant dels contractes d’emergència pel temporal Harry amb un import de 107 milions d’euros com dels de manteniment d’infraestructura amb 63,5 milions i de control de vegetació d’11,2 milions.
Les obres avancen a bon ritme
Pel que fa als treballs en marxa avancen «a bon ritme» els dels túnels de Rubí, que obliguen a tallar el trànsit de mercaderies per aquest punt clau durant set setmanes. Les actuacions se centren en el tram crític de 60 metres que s’està reforçant. Un cop conclòs, es podrà reobrir amb via única i la circulació es compatibilitzarà amb les actuacions sobre 70 metres més per acabar les obres d’emergència. La resta del túnel es reforçarà mitjançant la licitació de l’obra ordinària.
De la mateixa manera, també s’estan desenvolupant segons el que estava programat els treballs als túnels del Garraf.
Des de l’accident, els tècnics van identificar 31 trams en els quals s’havia d’actuar immediatament amb 130 talussos que requerien mesures de mitigació amb limitacions temporals de velocitat.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre