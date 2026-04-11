El nou Spotify Camp Nou espera el retorn de la Moreneta
La capella que durant més de mig segle va formar part de l’estadi, amb elements provinents de Montserrat, com la talla i una roca que fa de pedestal, ja està habilitada a les noves instal·lacions, però falta torna-hi la Verge
La Moreneta ja té el pedestal a punt per retornar al nou Spotify Camp Nou. Un retorn, però, que encara no té data, pendent que es completi el conjunt de la complexa remodelació de l’estadi i que es trobi el moment per escenificar i celebrar amb solemnitat aquesta tornada.
El fet és que la imatge de la Verge de Montserrat va presidir durat més de mig segle un dels espais més singulars del Camp Nou, una petita capella situada en el trajecte que els jugadors fan des dels vestidors fins a saltar a la gespa. Un racó litúrgic molt montserratí, ja que, a més de la Moreneta, hi havia una roca de Montserrat damunt la qual s’assentava la imatge, un vitrall amb el perfil montserratí i una gran pintura representativa de l’Escolania, fent palès l’estret i llarg vincle entre el club i el santuari.
Aquell petit santuari es va haver de desmuntar a mitjan 2023 per a l’inici de les obres de renovació integral de l’estadi. I fins i tot se’n va fer una cerimònia de comiat el maig d’aquell any, organitzada per l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona. El mateix club, però, ja va anunciar, en el marc de la Marxa Culer que va dur pel seu 125 aniversari centenars de seguidors fins al monestir, que la capella tornaria a formar part del nou estadi, amb els elements principals.
De fet, l’espai com tal ja està enllestit. Amb una estètica més moderna (hi predomina el revestiment amb fusta) ja s’hi ha instal·lat el mateix altar de marbre i a la paret situada just al darrere s’hi ha col·locat la pedra montserratina que ha de tornar a fer de base de la Moreneta.
Aquesta imatge que es va guardar de l’antiga capella per preservar-la de les obres a l’espera de retornar-la és la que va presidir l’acte d’inauguració del Camp Nou, l’any 1957.
Imatge i roca de Montserrat
La capella de l’Estadi sempre es va mantenir en el lloc que va projectar l’arquitecte Francesc Mitjans en la construcció, a la dècada dels 50, del camp Nou. La imatge de la verge va ser modelada per la mateixa comunitat benedictina de Montserrat i el club la va adquirir per subscripció popular, perquè en presidís la cerimònia inaugural, el 24 de setembre de 1957.
Dos dies abans, la imatge havia estat transportada per diferents persones, entre les quals destacaven un bon nombre de membres de la Penya Solera. Al final de la jornada, la Moreneta va ser portada a la capella i situada a sobre d’una roca portada també de Montserrat, que es va convertir en el seu pedestal. En un lateral de la capella, al costat dret de l'altar, també hi havia una pintura representativa del cors de l'Escolania.
El Club va cedir l’adequació de la capella a la Penya Solera i als inicis dels seixanta, ja va adquirir un aspecte molt semblant al que havia mantingut els darrers anys, amb la custòdia de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona i la dependència del Museu del Barça.
Cada any acollia una missa en record dels jugadors del Barça difunts, i durant molts anys va ser escenari d’una missa a la qual assistia la plantilla cada inici de temporada. Han estat molts els jugadors que al llarg d’aquests més de cinquanta anys s’han adreçat a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat abans de cada partit.
La presència de la capella a dalt de les escales que van des dels vestidors al terreny de joc sorprenia a tots aquells visitants que efectuen el Tour Experiencie de l’Spotify Camp Nou i era un espai molt fotografiat per turistes i aficionats durant la visita.
