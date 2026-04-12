Fonollosa guanya una escola amb personalitat pròpia
S'inaugura l'amplició i renovació de l'equipament, que manté l'essència del centre escolar en un entorn rural
El futur d’un poble petit depèn en gran manera de tenir o no tenir escola. Fonollosa ho va veure clar quan va posar damunt la taula la necessitat de renovar i ampliar la vella escola Agrupació de Sant Jordi, un projecte que el govern municipal ja va començar a sospesar 10 anys enrere amb l’etiqueta ‘estratègic’ i que ara s’ha fet realitat.
Aquest diumenge s'ha viscut a l’escola un tràfec gens habitual, el propi d’una gran festa de poble i els de l’entorn per, precisament, inaugurar oficialment les obres de remodelació i ampliació del centre. Actualment, acull prop de 200 alumnes de Fonollosa, Rajadell, Aguilar de Segarra, una part de Sant Mateu de Bages i nuclis com Castelltallat i Camps.
Un centre singular
L’acte institucional ha comptat amb la participació de la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, acompanyada de l’alcalde, Eloi Hernàndez, regidors del consistori, i tota la comunitat educativa. No van faltar els protagonistes més directament implicats en el projecte: els alumnes.
El centre és singular perquè s’allunya de les típiques escoles compactes a les quals estem acostumats, i manté la seva essència d’un centre d’ensenyament en un entorn rural. També perquè s’ha tirat endavant d’una forma peculiar: l’Ajuntament és qui s’ha fet càrrec del projecte i la direcció de l’obra, mentre que el departament d’Ensenyament és qui ha pagat la major part de la factura, que ha pujat a 3,2 milions d’euros dels quals 650.000 els ha aportat el consistori. Generalment és Ensenyament qui assumeix l’obra.
«No volíem una escola qualsevol o del tipus que el departament fa a tot arreu», ha explicat a Regió7 l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez. «Poden estar molt bé, però no volíem un sol espai unificat, sinó donar molta importància tot l’entorn, per això hi ha un pati que és una veritable àgora, i mantenir l’essència d’escola de poble». Ha continuat dient que això ha suposat assumir una gran responsabilitat perquè «ha estat una gestió de 24 mesos d’obres amb un pressupost que superava el municipal de tot un any. Ha sigut complex, però n’estem contents i orgullosos».
El fet que la direcció de l’obra fos en mans de l’Ajuntament també ha permès implicar tothom en el projecte, ha destacat Hernàndez. Les famílies, la comunitat educativa i els ajuntaments de l’entorn han pogut decidir a través d’una comissió d’obres com volien que fos l’escola.
Una escola pràcticament nova
El resultat de tot això és una renovada la sala polivalent i una ampliació del centre que en realitat suposa disposar d’una escola pràcticament nova que aquest diumenge han pogut conèixer totes les famílies en una concorreguda jornada de portes obertes. Tot i que les aules noves ja es van estrenar a principis de curs, el que ara s’ha completat és un gran pati que, amb una mena de grades, s’ha dissenyat per poder-hi fer classes, a part d’altres activitats educatives.
Els edificis més antics, amb una construcció pròpia d’una escola de poble d’anys enrere, van anar a terra. És el cas per exemple de la casa de la mestra. S’ha conservat la sala polivalent, tot i que s’ha renovat de dalt a baix i el que ara és la sala de mestres. A la sala polivalent s’hi faran, entre altres coses, activitats artístiques, un dels trets distintius del centre escolar Agrupació Sant Jordi.
Mòduls independents
La resta de l’escola és nova. S’han construït tres mòduls independents, amb sortida cadascun d’ells al gran pati, on hi ha els alumnes de primària. Són les classes de les fures i les víbries del cicle inicial, els caramots i nasdesutge del cicle mitjà i les guites i les mulasses del cicle superior. A cada mòdul hi ha dues aules, un lavabo i un despatx pels mestres. Tots ells encara fan olor de nou.
Les parets estan recobertes de fusta. Segons l’arquitecte que ha dissenyat l’escola, Marc Rifà Rovira, el projecte s’ha pensat sobretot per generar benestar als estudiants per la qual cosa s’ha donat més importància als interiors que no pas a la resta. La fusta transmet tranquil·litat per la seva calidesa i perquè evita la reverberació i, per tant, el soroll. «Els alumnes han de poder estar tranquils», va opinar. De l’equipament va destacar que ha fugit de les habituals escoles compactes per mantenir l’estructura original del complex, que ja en el seu dia tenia edificis separats units per circuits exteriors. Es manté aquesta filosofia a partir d’una mena de plaça al centre i un gran pati nou: «m’agrada dir que és un pati amb una escola».
Actuació estratègica
Segons l’alcalde Hernàndez, la nova escola és la principal actuació estratègica que ha entomat l’Ajuntament de Fonollosa els darrers 12 anys. Per un tema d’equilibri territorial i perquè «garantir l’escola al poble de Fonollosa suposa assegurar, també, el futur del municipi». Va destacar que es tracta d’una actuació que afecta d’una forma transversal tothom, no tan sols a Fonollosa sinó també als municipis que porten els nens al centre com Rajadell o Aguilar.
El director de l’escola, David Crespo, ha valorat d’una forma especial que la nova escola hagi mantingut la seva essència tenint en compte que «és una escola en un entorn rural». «S’ha batallat per fer-la singular, més adequada al territori, molt respectuosa amb el medi ambient, molt sostenible. Al cap i a fi és una escola en un entorn privilegiat».
També el projecte educatiu del centre escolar de Fonollosa és singular. Gràcies als ajuntaments fa sisena hora que es dedica, sobretot, a projectes artístics, sobretot música. També plàstica i dansa.
Les famílies també s'han mostrat satisfetes, tot i que algunes han fet notar que les obres s’han allargat molt, i que això ha provocat que fins ara s’hagin els alumnes s’hagin quedat pràcticament sense espai de pati.
La primera mestra
Entre els assistents a la cerimònia d’inauguració d’ahir hi havia la que va ser la primera mestra de l’escola quan els municipis de l’entorn es van agrupar a Fonollosa. Angelina Torres. És veïna del poble i dona nom al carrer que mena a l’escola: carrer Mestra Àngela Torras. «Va ser la mestra de tota la vida i de gairebé tothom del poble», ha explicat l’alcalde Hernàndez que, com calia esperar, també va estudiar a l’escola que ahir va inaugurar.
