Fonollosa inaugura l’ampliació de l’escola, que creix un 40 per cent en superfície
L’acte institucional ha reunit aquest diumenge al matí representants dels serveis territorials d’Educació, personal del centre i polítics municipals en una diada de festa
Enmig d'una gran matinal festiva, Fonollosa ha inaugurat aquest diumenge al matí les obres de remodelació i ampliació de l’Escola Agrupació Sant Jordi, amb què ha estat treballant en els darrers dos anys. Una reforma i engrandiment que, en realitat, suposa disposar d'una escola pràcticament nova. I que doten el centre d’unes instal·lacions modernes i d’edificacions de nova construcció per donar cabuda a la demanda d'un centre que no ha parat de créixer en alumnat. A la pràctica, ha fet augmenti la seva superfície en un 40 %. L’acte institucional ha comptat amb la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, a qui acompanyava l’alcalde, Eloi Hernàndez, regidors del consistori, i personal de l’escola.
La jornada d'aquest matí ha estat de celebració, però també de descoberta per a tots els veïns del municipi, que han pogut conèixer de primera mà les flamants instal·lacions que, de fet, els alumnes ja han estrenat en la major al llarg d'aquest curs. Un dels últims espais que encara quedaven pendents per la realització de les obres era el gran pati del qual des d'ara gaudiran també els nois i noies que cursen els seus estudis en aquest centre.
Les obres, que van començar el febrer del 2024 després d’uns mesos de retard perquè la licitació inicial va quedar deserta i es va haver de fer una revisió de preus, han completat tota la part corresponent a l’ampliació del centre, si bé queden pendents dues fases menors de construcció de l’edifici administratiu, i d’adequació de les edificacions que no s’han enderrocat. Les més velles, on hi havia la sala polivalent, la sala de mestres, l’aula de música i l’antiga llar d’infants (que ara feia de menjador), sí que s’han tirat a terra i s’han substituït per unes instal·lacions més modernes.
Els treballs que avui s’inauguren s’alcen en un terreny annex al recinte de l’escola, que s’amplia uns 2.550 m2 respecte dels 5.380 que hi havia, on s’han construït tres nous mòduls d’aules. També s’hi ha fet una sala polivalent amb gimnàs, un espai d’àgora a l’exterior aprofitant els desnivells dels patis, i s’ha adequat un nou accés per la banda del poliesportiu. Tot plegat, ha costat 2.925.116 euros, dels quals la Generalitat n’ha aportat 2.632.604.
L’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa té adscrits els alumnes de Fonollosa, i també els de Rajadell, Aguilar de Segarra i Sant Mateu de Bages.
