El Govern planta cara als grafiters amb multes més altes per vandalisme al servei ferroviari
La neteja de trens a Catalunya va costar 11,6 milions l'any 2023, segons Renfe, i ara la Generalitat elevarà fins a 900.000 euros les sancions
Els grafits s’han convertit en un greu problema a les línies de Rodalies. No només des d’un punt de vista estètic, sinó que en moltes ocasions de seguretat i d’operativitat (per exemple, per pintades a vidres de la cabina de maquinistes, que inutilitzen els combois). I línies com la del Bages (R4) o la de la Cerdanya (R3) no són excepció i també es veuen afectades. Davant d’aquesta problemàtica, el Govern de la Generalitat ha apujat el to contra els grafiters en instal·lacions ferroviàries i eleva fins als 900.000 euros les multes pel vandalisme que afecti el servei de transport públic.
Segons s'indica en la proposició de llei presentada pel grup dels socialistes, les conductes incíviques en les infraestructures gestionades per Rodalies de Catalunya s'han convertit en els darrers anys en un problema «tan visible com preocupant». Les dades aportades per Renfe apunten que la neteja de trens va costar 11,6 milions d'euros l'any 2023, l'equivalent a 32.000 euros diaris. Per a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquest canvi normatiu -que s'espera que quedi aprovat abans de l'estiu- permetrà «posar fi a la impunitat» dels autors d'aquests actes.
La proposta dels socialistes preveu modificar el règim sancionador de la llei 4/2006, que entre altres qüestions estableix les multes relatives a les infraccions que es cometin sobre trens i altre material rodant.
D'acord amb el text plantejat del grup que lidera el Govern, passaran a considerar-se infraccions greus totes aquelles conductes que «destrueixin deteriorin, alterin o modifiquin qualsevol obra o instal·lació de la via fèrria, dels seus elements funcionals o de qualsevol element del servei, inclòs tot el material rodant».
També es tipificaran com a infraccions greus «la realització de pintades en la infraestructura ferroviària o al material rodant que comportin el seu deslluïment i que requereixin l'aturada total o parcial de forma que s'alteri el normal funcionament de la infraestructura ferroviària».
La comissió d'infraccions implicarà alhora majors sancions, amb l'objectiu d'acabar amb el vandalisme. Així, les infraccions greus -que inclouen pintades, entre d'altres- comportaran multes d'entre 18.000 i 90.000 euros. També s'elevaran les multes a les accions considerades «molt greus», que es mouran entre els 90.000 i els 900.000 euros. Pel que fa a les sancions lleus, aquestes es tipificaran amb una advertència, una multa de fins a 18.000 euros o ambdues coses.
«No impunitat»
Segons la consellera Paneque, el missatge darrere aquest canvi normatiu és el de la «no impunitat». «No podem permetre més actes vandàlics a Catalunya en l'àmbit ferroviari, que són la causa d'un percentatge no menor d'incidències i que tenen una afectació directa a un servei públic tan important per a la ciutadania».
Per altra banda, la dirigent socialista ha assenyalat que la modificació del règim sancionador "dona compliment" a compromís del president de la Generalitat, Salvador Illa, i detalla que la tramitació de l'expedient es farà per lectura única perquè els canvis es puguin començar a aplicar abans de l'estiu.
Més enllà dels costos econòmics de netejar les pintades, Renfe va registrar 2.300 intrusions de grafiters en instal·lacions ferroviàries l'any 2023. En el mateix sentit, la companyia va invertir 7.500 hores de treball per eliminar pintades que, sumades, cobrien més de 70.000 metres quadrats.
