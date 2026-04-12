L’alcaldessa de Sant Salvador tornarà a ser candidata a les municipals
Anna Llobet encapçalarà de nou la llista de Junts per intentar donar continuïtat a un mandat, l’actual, amb majoria absoluta
Anna Llobet optarà a la reelecció com a batllessa de Sant Salvador de Guardiola a les pròximes eleccions municipals. Junts per Guardiola torna a confiar en ella per revalidar l’alcaldia del municipi. Així ho han decidit per unanimitat els militants de Junts en assemblea, segons han fet públic amb un comunicat. Es dona a així el tret de sortida per a la preparació dels comicis, que tindran lloc el maig del 2027.
Junts per Guardiola governa amb majoria absoluta en aquest municipi i la voluntat de l’actual alcaldessa és poder repetir uns bons resultats que permetin seguir desplegant el projecte iniciat fa tres anys. «Sabem que ser al govern desgasta i que hi ha temes que ara mateix són polèmics però necessaris, com la implantació del nou model de gestió de residus. Però també tenim la convicció que la gent valora l’esforç diari i la proximitat de tot l’equip de govern amb la població a l’hora de resoldre problemes».
Després de les eleccions del 2023, Llobet es va convertir en la segona alcaldessa de la història de Sant Salvador. És llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. Aquesta serà la quarta vegada que formarà part de la llista (havia estat amb CiU, amb l’alcalde Albert Miralda al capdavant) i la segona com a candidata. En els successius mandats al govern municipal, havia estat tinent d'alcalde, regidora de promoció econòmica, comunicació i transparència.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills