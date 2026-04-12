Línia de Renfe del Bages: dotze setmanes de provisionalitat pendents d’Adif
L’R4 fa pràcticament tres mesos que presta el servei amb autobusos i trens llançadora entre Manresa i Terrassa, pendents que s’enllesteixen obres a la línia que no tenen data de finalització
Més de vuitanta dies. Pràcticament, dotze setmanes. És el que acumula la línia de Renfe del Bages, l’R4, de situació de provisionalitat. I el pitjor és que, encara avui, no hi ha cap data concreta per restablir la normalitat. Tot pendent, en primer terme, d’Adif, el gestor de les infraestructures (vies, entorn i estacions). I, en concret, de les obres que des de pràcticament l’endemà de la crisi de la xarxa, a conseqüència de l’accident mortal de la mateixa R4, a Gelida (el 20 de gener), està portant a terme en punts de la línia per garantir la seguretat. I en segon terme, quan Adif doni per acabats els treballs en els punts febles detectats, encara caldrà el vistiplau dels maquinistes. De moment, ningú no s’atreveix a avançar res.
Tot plegat provoca que continuï completament alterat el servei entre Manresa i Terrassa. No és que no puguin circular-hi trens, perquè des de principi de febrer ho fa un comboi llançadora que recorre només aquest tram. El problema és que els treballs entorn de les vies han obligat a establir velocitats més baixes de circulació, i aquest factor no permet fer moure la freqüència que hi havia amb el servei ‘normal’, ja que col·lapsaria.
Tal com informava aquest dissabte Regió7, l’R4 seguirà castigada per les limitacions de velocitat, tot i que al conjunt de la xarxa de Rodalies les obres d’emergència han permès eliminar 78 d’aquestes reduccions que provocaven alteracions i retards importants a la xarxa ferroviària de passatgers des del març. I que Renfe està programant el 94% de les circulacions de trens prèvies al sinistre que el 20 de gener va desencadenar aquesta crisi. Fonts del Govern admeten que hi ha un «retard sistemàtic» d’entre 10 i 15 minuts a l’R4 per l'impacte de les limitacions de velocitat que no s’ha traslladat als horaris perquè esperen que «en les pròximes setmanes» estigui resolt.
Així, mentrestant, el servei manté l’oferta alterada i provisional a la qual s’han hagut de resignar els usuaris des de l’últim terç del mes de gener. És a dir, el viatger de Manresa i el Bages que s’ha de desplaçar fins a Terrassa ho ha de fer amb el servei de bus alternatiu, o bé amb el tren llançadora, que només fa el trajecte d’anada i tornada (i a velocitat reduïda) fins a la capital del Vallès. Allà ha de fer transbordament a un nou tren per seguir el trajecte cap a l’àrea metropolitana (o a l’inrevés).
S’ha de dir que la longevitat d’aquesta provisionalitat ha fet que aquesta oferta alternativa, que ha hagut de recórrer sobretot a companyies de busos d’arreu per poder-lo prestar, ha esdevingut força estable, tot i que, sobretot en les franges punta i de més demanda, costa mantenir una regularitat horària. I també es donen situacions (per exemple a Sant Vicenç de Castellet) que hi ha usuaris que es queden a terra perquè la capacitat del bus, que ja ve carregat de Manresa, és insuficient.
En el moment que Adif doni aquest vistiplau es procedirà a fer el que es coneix tècnicament com a marxes en blanc (recorreguts de prova amb trens sense passatgers) i a la supervisió per part dels maquinistes.
