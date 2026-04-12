Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
L'home va ser traslladat incialment en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron
Un dels escaladors ferits aquest dissabte a Montserrat després de caure'ls pedres al damunt ha mort, segons ha avançat 3cat. Es tracta de l'home, de 30 anys, que va ser traslladat en estat crític a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron després de patir una aturada cardiorespiratòria que inicialment va aconseguir remuntar.
Tal com explicava aquest diari, dos escaladors, un home i una dona, van resultar ferits aquest dissabte al migdia a la zona del Colompí de Montserrat, a Can Jorba, al terme del Bruc, després que els caiguessin pedres al damunt mentre es trobaven en una via d’escalada. L’avís als bombers s’ha donat a 2/4 de 5 de la tarda.
Segons van explicar els Bombers de la Generalitat a Regió7, tots dos presentaven afectacions importants a conseqüència de l’impacte, i van haver de ser rescatats amb helicòpter. A l'arribar a peu de via i de forma coordinada amb el SEM, van començant les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) de l'home, que estava en aturada cardiorespiratòria, mentre estabilitzaven el la dona, amb lesions importants.
La dona va ser traslladada a l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’home a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on ha acabat perdent la vida.
Els Bombers de la Generalitat van activar dos helicòpters de rescat de la unitat de Mitjans Aeris, un amb l’equip conjunt de GRAE (Grup d’Actuacions Especials) de la seu de Cerdanyola del Vallès i metge del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), i l’altre d’Olot, també amb efectius del GRAE. Van activar, també, una dotació del GRAE de Valls per terra, dues dotacions lleugeres dels parcs d’Igualada i Martorell i un vehicle de comandament i coordinació amb el sotscap territorial de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Dos escaladors ferits crítics a Montserrat en caure’ls pedres al damunt
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que el nou pavelló del Congost anirà en una parcel·la veïna a l'actual equipament