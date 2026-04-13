Alumnes de Castellbell i el Vilar descobreixen el patrimoni romànic del Montserratí

Els estudiants de l'Institut Bages Sud van visitar el Molí de l’Alzina, una de les primeres activitats industrials a la comarca, que data del segle XVI

Regió7

Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Bages Sud de Castellbell i el Vilar van visitar per primera vegada el Molí de l’Alzina, que va ser una de les primeres activitats industrials a la comarca, que data del segle XVI, en una visita conduïda pels actuals moliners. També vanrecórrer la ruta del Romànic Montserratí, que uneix les esglésies romàniques del poble. La visita va anar a càrrec de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Castellbell i el mateix consistori també va posar a disposició del grup un autobús.

