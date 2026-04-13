Un conductor, ferit lleu en sortir de la via amb el cotxe a la C-16, a Sant Fruitós de Bages
El cop ha fet saltar l'airbag del turisme, provocant lesions a la persona que conduïa el vehicle
Un conductor ha sortit de la via aquest dimarts a la C-16, a l’altura de Sant Fruitós de Bages. Els serveis d’emergències han rebut l’avís per l’accident a les 7.52 h i s'hi han desplaçat efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques per atendre l'únic ocupant del cotxe.
En topar contra la tanca lateral de la carretera, ha saltat l'airbag del turisme i això ha provocat lesions lleus al conductor. Després d'una primera atenció al lloc dels fets, ha estat traslladat a un cèntre mèdic per a la seva revisió.
Segons el Servei Català de Trànsit, no ha provocat afectacions viàries.
