Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RosalíaAndrea GusartFira ArtésÀngel SimónPaula CunedaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un conductor, ferit lleu en sortir de la via amb el cotxe a la C-16, a Sant Fruitós de Bages

El cop ha fet saltar l'airbag del turisme, provocant lesions a la persona que conduïa el vehicle

Ambulancia del SEM en una imatge d'arxiu

Ambulancia del SEM en una imatge d'arxiu

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un conductor ha sortit de la via aquest dimarts a la C-16, a l’altura de Sant Fruitós de Bages. Els serveis d’emergències han rebut l’avís per l’accident a les 7.52 h i s'hi han desplaçat efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques per atendre l'únic ocupant del cotxe.

En topar contra la tanca lateral de la carretera, ha saltat l'airbag del turisme i això ha provocat lesions lleus al conductor. Després d'una primera atenció al lloc dels fets, ha estat traslladat a un cèntre mèdic per a la seva revisió.

Notícies relacionades

Segons el Servei Català de Trànsit, no ha provocat afectacions viàries.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
  2. Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
  3. Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
  4. Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
  5. Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
  6. La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
  7. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  8. Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills

Moeve Fútbol Zone 1x21: la jornada 31 de LaLiga, mercat a la Liga F i entrevista a Álex Cambriles

Moeve Fútbol Zone 1x21: la jornada 31 de LaLiga, mercat a la Liga F i entrevista a Álex Cambriles

Un conductor, ferit lleu en sortir de la via amb el cotxe a la C-16, a Sant Fruitós

Un conductor, ferit lleu en sortir de la via amb el cotxe a la C-16, a Sant Fruitós

L'Espai Jove de Casserres reneix amb l'objectiu d'esdevenir un referent de lleure pels adolescents

L'Espai Jove de Casserres reneix amb l'objectiu d'esdevenir un referent de lleure pels adolescents

Incendi en una pila d'escombraries en una nau industrial a Bellver

Incendi en una pila d'escombraries en una nau industrial a Bellver

Un camió bolca i perd el combustible a Esparreguera

Un camió bolca i perd el combustible a Esparreguera

Viatjar fins a Barcelona perquè es compleixi la llei trans aragonesa: "Si s’ha de tornar a operar, prefereix morir-se"

Viatjar fins a Barcelona perquè es compleixi la llei trans aragonesa: "Si s’ha de tornar a operar, prefereix morir-se"

Guixers es postula per tornar a acollir el Festival de Circ

Guixers es postula per tornar a acollir el Festival de Circ

Un orgull local que es vol preservar: Puigcerdà extén als escolars la commemoració de la resistència als setges carlins

Un orgull local que es vol preservar: Puigcerdà extén als escolars la commemoració de la resistència als setges carlins
Tracking Pixel Contents