David Crespo, director de l'escola de Fonollosa: "És una escola amb molta història i moltes històries viscudes"
A la inauguració de l'ampliació del centre va homenatjar, amb noms i cognoms, tothom qui participa a la vida educativa de l'escola
«És una escola amb molta història i amb moltes històries viscudes», va assegurar aquest diumenge el director de l’escola de Fonollosa, David Crespo, durant els parlaments. No van faltar en la inauguració oficial de la renovació i ampliació del centre.
Crespo també va tenir un punt reivindicatiu quan va demanar més recursos per a l’ensenyament públic, i va admetre que a Fonollosa «ens podem sentir afortunats de tenir uns espais com aquests, cosa que no tothom pot dir». Durant el seu parlament no es va deixar d’esmentar ningú, amb noms i cognoms, de tothom qui participa en la vida de l’escola i que ha tingut a veure alguna cosa amb el projecte.
Els parlaments es van dur a terme al pati nou que fins al dia abans encara estaven tancats i barrats. D’alguna forma es van estrenar amb els discursos oficials. El regidor d’Educació, Joventut i Obres Públiques, Nil Buxó, va remarcar el paper de la comissió d’obres amb tota la comunitat educativa per «assegurar els trets identitaris del centre i preservar l’essència de l’escola».
La presidenta de l’AFA, Fàtima Brunet, va celebrar «la jornada especial» fruit «d’anys de treball constant i compartit». Va recordar que tenir cura dels infants és tenir cura del futur del país, i va afirmar que «tenim una escola referent, no només pels espais sinó per la seva qualitat humana. Tenim un bon lloc perquè els nostres fills i filles creixin».
La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya central, Saray Gómez, va dir que la millora és una mostra de l’aposta del departament per una educació de qualitat, i va destacar la importància i la implicació de l’equip docent i la participació de les famílies en el procés d’aprenentatges dels infants i joves.
Va cloure l’acte l’alcalde, Eloi Hernàndez, que només d’entrada va remarcar que «vivim una fita molt important per Fonollosa que només passa un cop a la vida». Va remarcar que es tracta d’un espai de memòria, vincles i comunitat, i va insistir que l’aposta de l’educació «és la millor eina per construir el país. No només es tracta d’edificis, sinó de mestres i famílies compromesos».
Va demanar, també, sentir «el batec de la comunitat educativa», i va augurar que el nou pati es convertirà en un «espai nuclear amb possibilitats infinites». Un pati on s’han plantat 84 plantes i arbusts, i 36 arbres «que creixeran al mateix temps que els nostres nens i nenes». Va anunciar que a partir del gener vinent començaran les obres d’una segona fase de millora de l’escola, ara centrades en la millora dels edificis històrics.
