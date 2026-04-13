El menor detingut per l'agressió a Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a l'escola i fa vida normal
Mentre progressa la instrucció judicial per la pallissa que va ser gravada en vídeo, l'adolescent intenta recuperar la normalitat a Sant Fruitós de Bages
El menor d'edat que va ser detingut per haver colpejat un altre adolescent a Sant Joan de Vilatorrada, una agressió que va ser enregistrada en un vídeo que es va fer viral, ja ha tornat a l'escola, a Sant Fruitós de Bages, la població del Bages on resideix amb la seva família. El noi intenta recuperar la normalitat, després de l'alarma i la mobilització social que va desencadenar l'enregistrament de l'incident. Tant ell com la seva família s'han reunit amb els serveis socials per afrontar aquesta situació i perquè els professionals en puguin fer un seguiment amb totes les garanties.
Uns dies després de l'incident, el menor d'edat va ser detingut pels Mossos i posat a disposició de la Fiscalia de Menors, acusat d'un delicte de robatori amb força. Mentre el procés de la justícia segueix el seu curs, la família i el mateix menor intenten refer la vida amb normalitat, i ha estat vist en nombroses ocasions passejant pel poble o en algun recinte públic.
Els fets, que es van enregistrar en vídeo, van tenir lloc el passat 3 d’abril, Divendres Sant, pels volts de les vuit del vespre al carrer Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada. La detenció va ser a Sant Fruitós de Bages dimecres de la setmana passada al migdia. Des d'aleshores, la família intenta recuperar la normalitat, després de la concentració de rebuig que es va viure dijous a Sant Joan i que el soroll mediàtic s'hagi reduït una mica. Cal recordar que el cas va atraure càmeres de televisió dels principals programes sensacionalistes de les cadenes estatals.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»