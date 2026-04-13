El menor detingut per l'agressió a Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a l'escola i fa vida normal

Mentre progressa la instrucció judicial per la pallissa que va ser gravada en vídeo, l'adolescent intenta recuperar la normalitat a Sant Fruitós de Bages

Els fets van tenir lloc en aquesta cantonda de Sant Joan de Vilatorrada el Divendres Sant

Els fets van tenir lloc en aquesta cantonda de Sant Joan de Vilatorrada el Divendres Sant / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

El menor d'edat que va ser detingut per haver colpejat un altre adolescent a Sant Joan de Vilatorrada, una agressió que va ser enregistrada en un vídeo que es va fer viral, ja ha tornat a l'escola, a Sant Fruitós de Bages, la població del Bages on resideix amb la seva família. El noi intenta recuperar la normalitat, després de l'alarma i la mobilització social que va desencadenar l'enregistrament de l'incident. Tant ell com la seva família s'han reunit amb els serveis socials per afrontar aquesta situació i perquè els professionals en puguin fer un seguiment amb totes les garanties.

Uns dies després de l'incident, el menor d'edat va ser detingut pels Mossos i posat a disposició de la Fiscalia de Menors, acusat d'un delicte de robatori amb força. Mentre el procés de la justícia segueix el seu curs, la família i el mateix menor intenten refer la vida amb normalitat, i ha estat vist en nombroses ocasions passejant pel poble o en algun recinte públic.

Els fets, que es van enregistrar en vídeo, van tenir lloc el passat 3 d’abril, Divendres Sant, pels volts de les vuit del vespre al carrer Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada. La detenció va ser a Sant Fruitós de Bages dimecres de la setmana passada al migdia. Des d'aleshores, la família intenta recuperar la normalitat, després de la concentració de rebuig que es va viure dijous a Sant Joan i que el soroll mediàtic s'hagi reduït una mica. Cal recordar que el cas va atraure càmeres de televisió dels principals programes sensacionalistes de les cadenes estatals.

  1. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
  2. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  3. Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
  4. Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
  5. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  6. Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
  7. Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
  8. La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»

El menor detingut per l'agressió a Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a l'escola i fa vida normal

El menor detingut per l'agressió a Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a l'escola i fa vida normal

Fans de Rosalía fan cua des de primera hora al Palau Sant Jordi: «Vaig a tres dels quatre concerts, m’he gastat més de mil euros»

Fans de Rosalía fan cua des de primera hora al Palau Sant Jordi: «Vaig a tres dels quatre concerts, m’he gastat més de mil euros»

Puigcerdà viu l'estrena de l'obra de teatre de l'Euroregió "Lou Bastimen"

Puigcerdà viu l'estrena de l'obra de teatre de l'Euroregió "Lou Bastimen"

L'explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat, en fotos

L'explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat, en fotos

La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona

La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona

Un castell del segle XVII, a la venda a prop de Barcelona per 8,5 milions: capella privada, heliport i piscina amb vistes

Un castell del segle XVII, a la venda a prop de Barcelona per 8,5 milions: capella privada, heliport i piscina amb vistes

Eduardo Mendoza recupera el seu icònic detectiu sense nom a la novel·la 'La intriga del funeral inconveniente'

Eduardo Mendoza recupera el seu icònic detectiu sense nom a la novel·la 'La intriga del funeral inconveniente'

Albirada una balena de 18 metres a la costa de Barcelona

