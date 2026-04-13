Mig miler de participants de la Marxa del Pelegrí s’aturen a esmorzar a la Fira del Montserratí
El nucli de Sant Cristòfol va acollir amb èxit el mercat de productes de proximitat en una jornada amb la participació dels Gegants, dels Bastoners i dels Diables Resistents
Regió7
Prop de mig miler de participants de la Marxa del Pelegrí, celebrada aquest diumenge, van esmorzar a la Fira del Montserratí. El nucli de Sant Cristòfol, a Castellbell i el Vilar, va ser, un any més, un dels punts d’avituallament destacats de l’itinerari que uneix Montserrat i Manresa, en una jornada en què també es va celebrar un mercat de productes de proximitat i una mostra de cultura popular de l’entorn.
Al llarg de tot el matí, prop d’un miler de persones van passar per Sant Cristòfol, en una jornada en què, finalment, el temps va acompanyar.
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha agraït la implicació de totes les persones voluntàries que, a títol individual, han fet possible la fira i han col·laborat en els preparatius del punt d’avituallament. El consistori també ha volgut reconèixer el suport de Protecció Civil, així com la participació dels grups de Geganters i de Bastoners de Castellbell i el Vilar, dels Diables Resistents i de tots els paradistes presents a la fira.
