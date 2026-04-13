Nou episodi violent
El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
Un amic dels pares del noi agredit ja ha estat detingut per colpejar l'adolescent que era el presumpte autor de la pallissa
Un altre vídeo d'una agressió a un menor, aquest cop a Sant Vicenç de Castellet, va acabar, la setmana passada, amb la detenció d'un home de 22 anys per un delicte de lesions. Tot va començar el dimecres de la setmana passada, el dia 8 d'abril, a Sant Vicenç de Castellet. Aquell dia, un grup de menors va agredir-ne un altre a cops de puny i cops de coça. Aquest vídeo, com ja va passar en el cas de Sant Joan de Vilatorrada, ha acabat circulant per xarxes socials.
El menor agredit va marxar masegat, però sense lesions d'importància. Però en comunicar-ho a casa seva, els pares van decidir sortir a buscar l'agressor, també menor. Ho van fer acompanyats d'un amic i l'endemà de la primera pallissa van trobar, també a Sant Vicenç, el qui havia pegat al seu fill. I aleshores l'agressor va passar a ser l'agredit.
Segons els Mossos d'Esquadra, l'amic dels pares va colpejar el jove fins a causar-li lesions que van necessitar atenció mèdica. Concretament, va caldre aplicar-li punts de sutura, per la qual cosa ja passa a la categoria de delicte.
Els Mossos han acabat detenint aquest home, de 22 anys, acusat d'un delicte de lesions, i investiguen els pares, de 34 i 37 anys, per valorar la seva possible implicació en els fets. Segons la policia catalana, aquest fet no tindria relació amb el de Sant Joan.
