El Bages tanca el cicle Àvies del segle XXI amb més de 350 participants

Els tallers de teatre fòrum han promogut la reflexió sobre les cures i les relacions intergeneracionals en diversos municipis de la comarca

El Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha finalitzat el cicle de tallers 'Àvies del segle XXI', una proposta de teatre fòrum centrada en les relacions intergeneracionals i en l’impacte que té el repartiment de les cures en els nous models de família sobre el benestar de les persones grans.

Les sessions han anat a càrrec de l’entitat ImpactaT, que ha aplicat el teatre social mitjançant una metodologia participativa i vivencial, basada en tècniques de role-playing i dinàmiques de grup, amb l’objectiu de fomentar el debat i la reflexió col·lectiva.

El programa, desenvolupat entre finals de gener i principis d’abril de 2026, ha arribat a diversos municipis de la comarca i ha comptat amb la participació de més de 350 persones de diferents edats. Les sessions s’han dut a terme a Cardona (29 de gener), Súria (26 de febrer), Sant Joan de Vilatorrada (16 de març) i Castellbell i el Vilar (8 d’abril), municipi on s’ha clos el cicle.

La consellera comarcal, Lluïsa Tulleuda, en fa una valoració positiva i destaca que “ha estat una eina molt útil per compartir experiències, qüestionar rols i avançar cap a una major corresponsabilitat. Iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar el benestar emocional i la cohesió comunitària als municipis de la comarca”.

