El Bages tanca el cicle Àvies del segle XXI amb més de 350 participants
Els tallers de teatre fòrum han promogut la reflexió sobre les cures i les relacions intergeneracionals en diversos municipis de la comarca
El Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha finalitzat el cicle de tallers 'Àvies del segle XXI', una proposta de teatre fòrum centrada en les relacions intergeneracionals i en l’impacte que té el repartiment de les cures en els nous models de família sobre el benestar de les persones grans.
Les sessions han anat a càrrec de l’entitat ImpactaT, que ha aplicat el teatre social mitjançant una metodologia participativa i vivencial, basada en tècniques de role-playing i dinàmiques de grup, amb l’objectiu de fomentar el debat i la reflexió col·lectiva.
El programa, desenvolupat entre finals de gener i principis d’abril de 2026, ha arribat a diversos municipis de la comarca i ha comptat amb la participació de més de 350 persones de diferents edats. Les sessions s’han dut a terme a Cardona (29 de gener), Súria (26 de febrer), Sant Joan de Vilatorrada (16 de març) i Castellbell i el Vilar (8 d’abril), municipi on s’ha clos el cicle.
La consellera comarcal, Lluïsa Tulleuda, en fa una valoració positiva i destaca que “ha estat una eina molt útil per compartir experiències, qüestionar rols i avançar cap a una major corresponsabilitat. Iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar el benestar emocional i la cohesió comunitària als municipis de la comarca”.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà