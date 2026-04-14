Castellbell i el Vilar aprova el Mapa de Capacitat Acústica municipal per planificar la gestió del soroll ambiental
El document, aprovat per unanimitat, inclou diferents mapes per als sectors del Borràs, Burés, les Comes, Sant Cristòfol, la Farinera, Mas Enric-Can Prat i la Bauma-Vall de Montserrat
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat el Mapa de Capacitat Acústica municipal per planificar amb major precisió la gestió del soroll ambiental en l’àmbit local. El document ha estat aprovat per unanimitat en el darrer ple, i inclou plànols detallats per als sectors del Borràs, Burés, les Comes, Sant Cristòfol, la Farinera, Mas Enric-Can Prat i la Bauma-Vall de Montserrat. Els mapes de sorolls ambientals diürns i nocturns estableixen els espais concrets on es permeten més o menys decibels tenint en compte els horaris, el volum de trànsit i l’activitat econòmica de l’entorn o la proximitat amb les àrees residencials, entre altres aspectes.
Adaptat a la normativa
El document, que ha estat finançat per la Diputació de Barcelona, té en compte la normativa vigent en matèria de contaminació acústica recollida a través de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, del decret 176/2009, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 16/2002, de la directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu relativa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i de la mateixa ordenança municipal.
