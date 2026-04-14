La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola evita una ocupació
Els veïns de la urbanització El Calvet van avisar de la presència de persones sospitoses
Manresa
La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola va evitar a finals de la setmana passada una ocupació a la urbanització El Calvet. Gràcies a l’avís de diversos veïns, els agents van actuar ràpidament davant la presència de persones sospitoses rondant per alguns habitatges de la urbanització.
Després d’una recerca per la zona, la Guàrdia Municipal va localitzar aquestes persones i van aconseguir evitar una ocupació il·legal. El cos torna a agrair la coordinació i la col·laboració ciutadana, que una vegada més ha estat clau per a poder evitar una situació delictiva a la població.
