Joves i grans en moviment a Sallent pel benestar físic i mental: "M’aporta moltes coses bones, tant pel fet de relacionar-me com per compartir amb ells, ajudar-los i escoltar-los"
El Projecte Intergeneracional Joves i Grans de Sallent uneix persones grans i estudiants del PFI de l’IES Llobregat al Parc de Salut per fer exercici, reduir la soledat no desitjada i fomentar vincles socials i l’aprenentatge mutu entre generacions
La iniciativa, impulsada pel Grup ASACO (Agents de Salut Comunitària) de Sallent, ja va per la seva tercera edició i ha rebut molt bona valoració dels usuaris
Millorar la salut física i emocional dels usuaris, reduir la sensació de soledat no desitjada i fomentar la creació de vincles entre generacions. Aquests són els objectius del Projecte Intergeneracional Joves i Grans de Sallent, que ja arriba a la seva tercera edició. «He començat aquest curs i ha estat molt positiu; estic molt contenta», assegurava Eugènia Fitó, de 78 anys.
La dinàmica és senzilla: es duen a terme dues sessions setmanals al Parc de Salut de Sallent —situat molt a prop del CAP—, amb la participació de persones grans i alumnat del Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives de l’IES Llobregat. Les trobades s’inicien amb una breu caminada, continuen amb exercicis a les màquines de l’espai —en aquest punt, cada usuari s’emparella amb un dels estudiants— i finalitzen amb una sessió d’estiraments. Tot i que, a priori, l’objectiu és fer exercici conjuntament, la iniciativa va molt més enllà: esdevé un veritable espai de convivència i intercanvi on es construeixen relacions i vincles entre joves i grans.
En el cas de Fitó, es va sumar a la iniciativa per recomanació de la fisioterapeuta del CAP, Laia Vilalta. Per a ella, l’experiència ha estat tan positiva que ja ha demanat que la tornin a avisar per a l’edició del curs vinent. Segons explicava, les sessions són una oportunitat per «sortir, moure’s i parlar amb el jovent i la resta de participants». De fet, són els professionals del CAP qui fan la prescripció a les persones grans que encaixen en el projecte, mentre que l’alumnat, després de rebre una formació prèvia, s’encarrega d’assessorar i acompanyar els usuaris.
Regió7 va poder viure en primera persona una de les trobades, en què Fitó anava acompanyada de Juliette Triana, una jove vinguda de Colòmbia fa un parell d’anys. «M’aporta moltes coses bones, tant pel fet de relacionar-me com per compartir amb ells, ajudar-los i escoltar-los», explicava. La jove afegia que li resulta «molt fàcil perquè m’agrada socialitzar; és com estar amb els meus avis, i això em dona molt d’amor. És una manera de sentir-me a prop de casa».
Eudald Codina, de 73 anys, també participa en les sessions: «Em van dir que havia de fer alguna activitat. Mai m’hauria imaginat que ho faria i, mira, ara soc aquí i m’ho passo bé». Amb el suport de Sambou Kora, un jove gambià de 19 anys, fa exercici i comparteix moments: «Ens expliquem coses, compartim i està molt bé». Kora destacava que, per a ell, l’esport és vital: «Em va bé, no només pel físic, sinó també per la ment. Si tinc l’oportunitat d’ajudar la gent a fer esport habitualment, ho faré».
Es tracta, doncs, d’una oportunitat per intercanviar coneixements i passar una bona estona en moviment. Maria Sotoca, de 87 anys, reia mentre feia exercici en una de les màquines del Parc de Salut amb Alejandra Martínez, una jove hondurenya. «Ho passem molt bé», assegurava Sotoca. Per la seva banda, Martínez subratllava que «parlem i no hi ha diferències; tenim molta conversa i és una manera de créixer i desenvolupar-se».
Prescripció social
Laia Vilalta, fisioterapeuta del CAP de Sallent, feia èmfasi en la importància de la prescripció social, que «pretén que el mateix entorn, la societat, el municipi i els equipaments promoguin la salut». La sanitària destacava els beneficis físics i emocionals de l’activitat: «Veure les millores ens genera satisfacció i fa que tinguem ganes de continuar amb el projecte». Pel que fa a la convivència entre joves i grans, Vilalta explicava que tots dos col·lectius aprenen mútuament: «Els joves expliquen el que fan durant el seu dia a dia i això els aporta sentit de l’humor i els fa riure als grans. En canvi, ells els fan reflexionar i els transmeten saviesa».
Pietat Espín, infermera del CAP, afegia que la iniciativa va néixer de la detecció d’una necessitat: «En un estudi vam veure que hi havia risc de solitud, especialment en la gent gran». En aquest sentit, subratllava que durant la tercera edat les persones «són més fràgils» i que, tot i que els joves han modificat la seva manera de relacionar-se arran de la Covid-19, «tenen més oportunitats».
Combatre aquest risc de solitud és, doncs, fonamental, ja que també té conseqüències físiques: «Envelleixen més de pressa i emmalalteixen més», indicava Espín. Amb tot, les sessions serveixen per «perdre la por per les dues bandes» i generar un espai de convivència i activitat física.
Gran acceptació
Enguany s’està duent a terme la tercera edició del projecte, que es va iniciar durant el curs 2023-2024. Tal com indiquen fonts de l’Institut Català de la Salut, la iniciativa mostra un impacte molt positiu en els participants, que experimenten una millora física i emocional. En el cas de la gent gran, les enquestes reflecteixen un grau de satisfacció de 9,5; mentre que els joves puntuen l’activitat amb un 8,79. Molts usuaris han repetit l’experiència i consideren molt positiva la proposta.
Es tracta d’un projecte impulsat pel Grup ASACO (Agents de Salut Comunitària) de Sallent, del qual formen part el CAP, l’Ajuntament, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’IES Llobregat i el Centre Cívic, entre altres entitats i agents del municipi bagenc.
