L’Observatori de Castelltallat proposa observar la Lluna en 3D amb una nova edició de 'La Nit de la Lluna'
L’activitat, els dies 24 i 25 d’abril, permetrà descobrir el relleu lunar amb telescopis especialitzats i conèixer el programa Artemis de la NASA en un entorn Starlight de cel fosc
Aprofitant que el divendres 24 i el dissabte 25 d’abril la Lluna es trobarà en fase de quart creixent, l’Observatori Astronòmic de Castelltallat (OAC) organitza una nova edició de 'La Nit de la Lluna'. En aquest moment, el satèl·lit natural de la Terra rep la llum del Sol de manera lateral, cosa que permet observar amb gran definició el relleu lunar i apreciar amb nitidesa el contrast entre les zones il·luminades i les ombres.
El telescopi principal estarà equipat amb un dispositiu binoviewer, que permet adaptar la imatge als dos ulls i obtenir una percepció en tres dimensions. L’experiència simula la sensació de sobrevolar la superfície lunar, com han fet els astronautes de les missions del programa Artemis. Un segon telescopi auxiliar oferirà una visió global de la Lluna, on es podrà distingir clarament la línia del terminador, la frontera entre el dia i la nit del nostre satèl·lit.
L’activitat vol ser una oportunitat per aprofundir en el coneixement de la Lluna: per què la veiem en fases, per què sempre ens mostra la mateixa cara o quin paper juga en fenòmens com els eclipsis. També serà un moment adequat per conèixer les novetats i el debat científic al voltant del programa Artemis de la NASA.
La jornada començarà amb una xerrada a càrrec de Toni Guntín, director de l’OAC, i continuarà amb la visita a l’exposició 'Les proporcions del sistema solar' i amb l’observació telescòpica en directe. Des de l’Observatori de Castelltallat s’insisteix que totes les observacions són reals i directes, sense imatges enregistrades ni projeccions, per garantir una experiència autèntica del cel.
Recentment, l’Observatori Astronòmic de Castelltallat ha renovat la certificació de Parc Estel·lar Starlight, que reconeix la qualitat del seu cel fosc i la seva tasca divulgativa, i ha obtingut també el segell Biosphere, que acredita el seu compromís amb un model de turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.
L'activitat serà divendres i dissabte, 24 i 25 d'abril, amb sessions a les 21:10 hores, 21:55 hores, 22:40 hores (en castellà) i a les 23:25 hores. Des de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, recomanen portar roba d'abrigar, tenint en compte que l'espai es troba a 930 metres d'altitud. Hi haurà servei de bar i restaurant. Les entrades es poden adquirir a través de https://observatoricastelltallat.com/la-nit-de-la-lluna/.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell