En marxa les obres de millora dels aparcaments de l’Alzina del Sal·lari i del Coll d’Estenalles al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Els treballs, impulsats per la Diputació de Barcelona i finançats amb fons Next Generation EU, permetran modernitzar i ordenar aquests espais per adaptar-los a l’elevada afluència de visitants i millorar la convivència amb l’entorn natural
Regió7
Les obres de millora i adequació dels aparcaments de l’Alzina del Sal·lari i del Coll d’Estenalles (Mura), al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, estan en marxa des de finals de març. Aquesta actuació s’emmarca en un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, i té com a objectiu modernitzar i ordenar els espais d’estacionament per adaptar-los a l’ús intensiu que registren, especialment durant els caps de setmana i en períodes de gran afluència.
La intervenció inclou actuacions per renovar el paviment i la senyalització, així com mesures destinades a reduir l’impacte sobre l’entorn natural immediat. L’objectiu és garantir una convivència més equilibrada entre l’acollida de visitants i la preservació del medi. Aquestes millores s’inscriuen en l’estratègia global de la Diputació de Barcelona per reforçar la qualitat dels equipaments i promoure una gestió més sostenible dels espais naturals.
Pel que fa al calendari, es preveu que les obres finalitzin abans del 30 de juny, amb la voluntat que els aparcaments estiguin plenament operatius de cara a la temporada alta. Durant aquest període, l’aparcament de l’Alzina del Sal·lari romandrà tancat, de manera que no s’hi podrà accedir ni a peu ni amb vehicle. Per aquest motiu, es recomana utilitzar els aparcaments alternatius del Coll d’Estenalles i de la Torre de l’Àngel.
L’Alzina del Sal·lari és un dels principals punts d’accés al Parc Natural i un espai molt freqüentat per senderistes i ciclistes. La millora de l’aparcament permetrà ordenar els fluxos de visitants, reforçar la seguretat i el confort, i reduir la pressió sobre l’entorn natural.
