La UAB dona la màxima puntuació en transparència als ajuntaments de Manresa, Sallent, Fonollosa i Olesa de Montserrat
El grup ComSET de la UAB, que fa l’avaluació amb 54 indicadors, constata que al llarg de les 13 edicions encara no s’ha atorgat el segell ni al 20% dels ajuntaments de Catalunya
Regió7
El grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB ha atorga el Segell Infoparticipa a 125 ajuntaments dels 947 municipis de Catalunya, d’entre els quals 22 han aconseguit el 100 % de puntuació, i entre aquests: Manresa, Sallent, Fonollosa i Olesa de Montserrat.
Tot i l'evolució positiva (en la primera edició, l'any 2013, només 48 ajuntaments van ser guardonats i, enguany, han estat 125), els investigadors destaquen que en cap de les tretze edicions encara no s’ha atorgat el segell ni al 20% dels ajuntaments. També s'ha atorgat la certificació de transparència informativa a 12 consells comarcals i a les diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona.
En aquesta 13a. edició, dels 947 municipis de Catalunya, 125 ajuntaments han assolit les puntuacions necessàries per rebre el Segell Infoparticipa, d’entre els quals 22 han aconseguit el 100 % de puntuació. El 2025 hi havia vuit ajuntaments més (er 133, 26 que van obtenir el 100 % de puntuació.
En aquesta edició, aproven un total de 209 ajuntaments, set més que en l’edició anterior, que van ser 202. Amb més del 75 % de puntuació n’hi ha 133 (en l’edició anterior aquesta xifra era de 142).
N'hi ha 22 que han assolit un 100 % d'indicadors positius: l’Aldea, Arenys de Mar, Barcelona, Calafell, Deltebre, Esponellà, Esplugues de Llobregat, Fonollosa, Hostalric, Llinars del Vallès, Manresa, Mataró, Olesa de Montserrat, Peralada, Premià de Dalt, Premià de Mar, Salou, Sallent, Sant Feliu de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Vic i Viladecavalls. S’ha passat de 3 ajuntaments en la primera edició del Segell, el 2013, als 22 actuals.
Pel que fa a les diputacions de Catalunya, les quatre aproven, però només tres obtenen el Segell Infoparticipa: Barcelona, Tarragona i Girona.
Quan als consells comarcals, del total de 41 que té Catalunya n’aproven 15 i tant sols 12 obtenen el Segell Infoparticipa: Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Ebre, Baix Llobregat, Baix Penedès, Berguedà, Gironès, Maresme, Moianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental, d’entre els quals el de l’Anoia i el del Vallès Oriental obtenen el 100 % de la puntuació.
Destaca un any més el paper de les alcaldesses. A Catalunya, segons els resultats de les eleccions municipals del maig de 2023, hi ha un 27 % d'alcaldesses als ajuntaments. I, dels ajuntaments que reben el Segell Infoparticipa, un 31 % tenen alcaldessa (39 en nombres absoluts). És a dir, els ajuntaments presidits per dones obtenen, proporcionalment, més guardons.
Enguany, a més, s’han lliurat premis extraordinaris per reconèixer els ajuntaments que han ofert mentoratge a d’altres donant-los suport per assolir una millor puntuació i una millor presentació de la informació i la documentació institucional a la ciutadania: Calafell, Llinars del Vallès, Salu i Perelada.
Un total de 54 indicadors
El Segell Infoparticipa a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB, seguint 54 indicadors, tal com figura en el Mapa Infoparticipa https://www.infoparticipa.info/maps
Els indicadors, elaborats en forma de preguntes, responen a cinc qüestions bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com gestionen els recursos econòmics, quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.
La puntuació per obtenir el Segell Infoparticipa
Per obtenir el Segell Infoparticipa, en el cas dels municipis amb més de 50.000 habitants s'exigeix un mínim de 95 % d'indicadors positius; en els de 10.001 a 50.000 habitants es requereix un mínim del 90 %; en els d’entre 5.001 i 10.000 habitants, un 85 %; en els d’entre 1.001 i 5.000 habitants, un 80 % i, finalment, en el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitants, s’atorga el segell a partir del 75 % d’indicadors positius.
Quant als consells comarcals i les diputacions, s’atorga el Segell Infoparticipa a les institucions que assoleixen un mínim d'un 85 % d'indicadors positius, independentment de la quantitat de la població
Infoparticipa va néixer el 2012 com un projecte de recerca del grup Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, dirigit per la catedràtica de Periodisme de la UAB Amparo Moreno Sardà. El 2020 va passar al grup de recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET), sota la direcció del catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB Armand Balsebre i coordinat per la doctora Marta Corcoy.
