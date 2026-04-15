
Avinyó posarà al dia el local Catalunya amb una remodelació de l'interior

El projecte, que acaba d’aprovar l’Ajuntament, preveu treballar en diverses fases per modernitzar l’equipament, que va obrir com és ara fa vint anys

Faran una reforma interior del local Catalunya / Queralt Casals

L’Ajuntament d’Avinyó farà una reforma interior del local Catalunya, que funciona com a sala polivalent, i que ara «volem posar al dia» amb una modernització de les instal·lacions, els equips i els serveis, que es mantenen com fa vint anys, apunta l’alcalde de la població, Sergi Grau.

Es tracta d’un cèntric edifici que havia estat l’antic cinema, al carrer Sant Josep, ara convertit en una àmplia sala de teatre on també es fan altres activitats lúdiques i culturals, des de balls per a la gent gran, fins a concerts de l’aula de música, presentacions, o entregues de premis... És un local polivalent i de múltiples usos, «que es va posar en marxa el 2006 i ara li cal una actualització», i un accés més segur a l’espai de la coberta, diu Grau. Per això s’ha aprovat un projecte bàsic de reforma i millora que inclou un canvi de la il·luminació, que ara és al·lògena i se substituirà per llums del tipus led, una modernització dels equips de so, una millora de l’escenari, i una renovació del cortinatge. També es preveu un repintat de tot l’interior, afegeix l’alcalde.

El conjunt de les actuacions, que pugen a poc més de 214.000 euros, s’executaran en cinc fases que s’aniran desenvolupant a mesura que hi hagi el finançament necessari, diu Grau, de manera que, ara per ara, no hi ha cap termini fixat. De moment, hi ha disponibles cap a 50.000 euros d’una subvenció per a equipaments culturals de la Diputació de Barcelona, però se’n buscaran d’altres, com ara el Pla General d’Inversions.

En principi, el calendari d’activitats no s’hauria de veure greument alterat, si bé tot dependrà del tipus d’obres que es vagin fent en cada moment, apunta l’alcalde, i confia que no s’allarguin excessivament en el temps, tenint en compte que no són de gran envergadura, ni s’han de fer enderrocs o millores estructurals.

