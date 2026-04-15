El Bages incorpora sis nous busos elèctrics a la xarxa interurbana
El polígon del Pont Nou II de Manresa ha acollit la presentació dels sis nous autobusos elèctrics que s’incorporen a la xarxa interurbana del Bages. L'entrada d’aquests vehicles al servei suposa una millora en matèria de sostenibilitat i de seguretat, tant per als passatgers com per als vianants. A l’acte hi han participat Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures; Marc Aloy, alcalde de Manresa; Alba Pérez, alcaldessa de Navarcles; Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages; Ramon Sagalés, conseller delegat de Sagalés; i Patricia Alonso, directora dels Serveis Territorials d’Administració Local a la Catalunya Central.
“Es tracta de sis autobusos que s’aniran incorporant a la xarxa progressivament”, ha explicat Nadal. El secretari també ha detallat que els vehicles tindran una autonomia diària de 350 km, rampes per a persones amb mobilitat reduïda, climatització, il·luminació individual, ports USB per carregar dispositius i sistemes avançats d’assistència a la conducció. Sobre els aspectes tècnics dels busos, Sagalés ha afegit que “incorporen les darreres innovacions tecnològiques en matèria de seguretat, tant per als viatgers com per als vianants, amb un alt grau de prevenció d’accidents”, i que tant les rampes com els vidres han estat fabricats per empreses de la comarca.
Durant la seva intervenció, Aloy ha emfatitzat que el servei interurbà, que es va posar en marxa a finals de 2025, ha passat d’uns 700.000 usuaris a més de 900.000 actuals. Així, ha assegurat que, amb aquestes millores, les xifres continuaran augmentant. En aquest sentit, el batlle ha subratllat la importància del transport metropolità: “Al voltant de Manresa hi ha un gruix d’habitants molt important que s’interrelaciona i, per això, és cabdal la cooperació entre municipis”. Per acabar, l’alcalde ha fet èmfasi en les polítiques de mobilitat sostenible, tot destacant que la capital del Bages ja disposa d’una flota electrificada de transport intern.
Novetats en temps de crisi
Manel Nadal ha aprofitat el seu parlament per fer referència a la crisi ferroviària: “Ens trobem en un moment difícil, però, afortunadament, el transport de viatgers per carretera està funcionant molt bé, amb gairebé 90 milions de passatgers”. El secretari de Mobilitat ha afegit que aquesta opció esdevé també un complement essencial quan hi ha incidències al servei ferroviari. Així doncs, segons el polític, pren encara més importància la innovació i l’electrificació dels vehicles, un dels objectius del Govern: “Ens hem de posar d’acord amb les empreses de transport per descarbonitzar les flotes”.
Dels 1.300 vehicles que presten servei a la Direcció General de Transport, només 21 —comptant els sis nous busos del Bages— són elèctrics. Sobre aquesta dada, Nadal ha assegurat que Sagalés és una empresa capdavantera i que, més enllà dels beneficis de sostenibilitat, l’electrificació també esdevé una alternativa davant el context global complex, amb pujades constants del preu del combustible. Amb tot, el secretari de Mobilitat ha destacat que “el transport públic ha de donar resposta a la nova distribució de la població al territori i a la crisi de l’habitatge”. “Hem d’augmentar la capacitat del servei, amb més freqüències i més busos”, ha afegit.
