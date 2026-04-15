Bages Turisme actualitza el seu logotip per adaptar-se als nous canals i reforçar la imatge de marca

La nova identitat visual, presentada al sector, aposta per un disseny més actual i posa el focus en el paisatge i els valors naturals de la comarca

Nou logo de Turisme Bages / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Bages Turisme ha renovat la seva imatge corporativa amb la presentació d’un nou logotip que respon a la voluntat d’actualitzar la marca i fer-la més adequada als entorns comunicatius actuals. El redisseny es va donar a conèixer durant la darrera Jornada del Sector Turístic del Bages i es desplegarà de manera progressiva en tots els suports i canals de l’entitat.

La nova proposta visual incorpora la paraula “Turisme” i revisa l’estètica anterior per fer-la més funcional i coherent amb els codis gràfics contemporanis. El canvi també inclou una renovació de la paleta de colors, amb la introducció del marró com a tonalitat principal, un element que connecta amb la identitat rural i amb el patrimoni natural de la comarca.

Un dels aspectes clau del redisseny és la simplificació del concepte visual. El nou logotip deixa enrere referències vinculades al passat industrial per centrar-se en el potencial turístic del territori. En aquest sentit, la nova imatge destaca formes que evoquen el relleu muntanyós i els paisatges boscosos del Bages, amb al·lusions a espais emblemàtics com Montserrat o Sant Llorenç del Munt. Aquesta línia gràfica vol transmetre una proposta turística basada en la natura, l’autenticitat i l’experiència.

El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha remarcat que “era molt necessària una actualització d’aquest element tan representatiu per projectar el Bages com una destinació moderna i competitiva”. En la mateixa línia, ha destacat que el nou disseny permet “transmetre millor els valors que defineixen la comarca, com el paisatge, la vinya, la ruralitat, el Geoparc o el patrimoni de la pedra seca”.

