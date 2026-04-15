Castellbell canvia de plans i ubicarà la futura biblioteca on ara hi ha la deixalleria
L’actual govern aposta per un equipament d’una sola planta en un espai proper als centres educatius i «més adient» que el Casino Borràs proposat abans
El govern d’ERC a Castellbell i el Vilar ha replantejat el projecte de la futura biblioteca que té pendent de construir, i ha decidit ubicar-la a l’espai que ara ocupa la deixalleria municipal. En l’anterior mandat, l’executiu del PSC, ara a l’oposició, preveia condicionar la sala gran del Casino Borràs per encabir el nou equipament, però els republicans ho consideren «una aberració» perquè diu que l’edifici no reuneix les condicions adequades i ha optat per un nou emplaçament, segons que ha explicat l’alcalde, Adrià Valls.
Fa temps que el poble necessita una biblioteca nova que substitueixi l’antiga sala de lectura Maria Malla, que va tancar portes el 2022 i ara el poble no té biblioteca. Era en un edifici de Burés, on s'havia traslladat des de les dependències de l'Ajuntament arran de l'esfondrament que hi va haver del sostre fa més de deu anys. Igualment, la sala havia quedat petita per a les necessitats del municipi, i en calia una de més àmplia. La idea inicial que defensava l’anterior govern era la sala gran del Casino Borràs, però el d’ara ha optat per un nou emplaçament a l’actual deixalleria, aprofitant que «tard o d’hora també s’haurà de moure de lloc perquè no compleix amb la normativa» pròpia d’una instal·lació de residus, diu Valls.
Així doncs, la biblioteca es construirà a un extrem del nucli del Borràs, concretament al número 20 del Passatge Escoles on, a més de la deixalleria, també hi ha l’oficina dels vigilants municipals i Protecció Civil. La idea és transformar aquest espai en una àmplia zona d’equipaments perquè té a tocar les escoles bressol i d’infantil i primària, i s’hi preveu el futur edifici de l’institut. També enllaça amb les piscines, i queda a prop de la resta de la zona esportiva i el CAP.
Té una superfície de 1.344 m2 amb diverses construccions, de les quals només es conservarà la de l’antic escorxador, de 135 m2, i que és un BCIL.
Es descarta el Casino
L’alcalde defensa la nova ubicació en contra de la del Casino, que considera inadequada «tant pel que fa al manteniment com a la necessitat de personal». Recorda que «el Casino és un edifici del 1.900, i no té una estructura pensada per a una biblioteca del segle XXI». Diu que «allà, s’hauria distribuït en diverses plantes i subplantes, de manera que haurien calgut dos ascensors i quatre bibliotecàries per cobrir tot l’espai, mentre que ara es plantejarà amb una sola planta, sense ascensor, i només es necessitaran dues persones».
A més, amb la nova ubicació es podrà aprofitar l’espai de la deixalleria, per a la qual s’haurà de buscar una nova ubicació. Entre altres coses, on és ara «no hi ha molls de càrrega i descàrrega, els camions no tenen prou espai per maniobrar, i no disposa dels 4.000 m2 de superfície que demana el Consorci de Residus», sosté Valls. Diu que la solució és reubicar-la, tot i que, de moment, no se sap on.
Un equipament ampli i modern
L’Ajuntament disposa d’un pla funcional consensuat amb la Diputació de Barcelona, tenint en compte que s’integrarà a la seva Xarxa de Biblioteques Municipals. La idea és tenir fet el projecte en aquest mandat i poder construir-la en el proper, en l’horitzó del 2030, diu l’alcalde. D’entrada, costarà 2.155.000 euros, tot i que l’import final el concretarà el projecte.
El pla funcional contempla una biblioteca de 550 m2 de superfície de programa (l’espai destinat pròpiament a activitats) distribuïts en quatre zones, tot i que la divisió exacta s’acabarà de definir amb el projecte.
D’entrada, es preveu una zona d’acollida de 180 m2, amb l’àrea d’accés, que inclou l’atenció al públic, un espai amb màquines d’autopréstec, i espais expositius i d’informació, una sala polivalent per a activitats i entitats, on es podran fer exposicions, conferències, presentacions de llibres, o reunions, i un espai de formació i suport, tancat i amb dispositius portàtils.
Un altre àmbit, el més gran, correspon a la zona general, de 210 m2, amb l’àrea de consulta, lectura i estudi del fons físic i digital; un espai de diaris i revistes, també amb versió digital; i una àrea de música, imatge i joc. Una tercera zona, de 100 m2 es reservaria per a infants i famílies, amb serveis d’informació, consulta i lectura, accés a Internet, i amb un espai per a la dinamització cultural i un altre per a nens i nenes de 0 a 5 anys. I finalment, es contempla un àmbit de treball intern, de 60 m2, amb espais de direcció i administració restringits al personal de la biblioteca.
A tot plegat, s’hi han d’afegir les zones logístiques i de circulació, amb les respectives instal·lacions de serveis i magatzems, i l’àrea exterior de la biblioteca, on es dissenyaria una placeta d’accés i una terrassa coberta que faria la funció de mirador cap a Montserrat, i d’escenari per a activitats culturals.
