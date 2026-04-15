El conflicte de les immatriculacions fa perillar l'Aplec del Panellet de Sant Vicenç
El propietari reclama suspendre la festa per manca de consentiment malgrat existir conveni entre el Bisbat i l’Ajuntament de Sant Vicenç, que ha assumit la gestió de Vallhonesta durant 30 anys
Després que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Bisbat de Vic formalitzessin el conveni que oficialitzava la cessió de l’ermita de Vallhonesta al municipi, el conflicte de propietat continua obert i posa en risc la celebració del tradicional Aplec del Panellet, que té lloc cada 1 de maig a Sant Pere de Vallhonesta. Joan Casajuana Vives, que es declara propietari de la finca, ha adreçat una petició al consistori santvicentí en què reclama la suspensió de la celebració, atès que no n’ha autoritzat la realització.
En el document, Casajuana exposa que ja l’abril de 2018 va demanar formalment a l’Ajuntament que s’abstingués d’autoritzar activitats a Vallhonesta sense el seu consentiment. Des d’aleshores, les entitats han sol·licitat prèviament permís per dur a terme actuacions a la propietat. Tanmateix, l’Aplec del Panellet és l’únic esdeveniment que no s’ha pogut celebrar en els darrers vuit anys, en el marc d’una “reivindicació per l’apropiació il·legítima del complex per part del Bisbat”.
L’anunci que enguany la festa es tornarà a celebrar en aquest indret ha estat la gota que ha fet vessar el got. El propietari alerta que es preveu una assistència massiva —d’entre 2.000 i 3.000 persones— sense haver demanat permís, malgrat que és “imprescindible ocupar i travessar la finca” per dur-la a terme.
Per tot plegat, sol·licita la suspensió de la celebració i la paralització de qualsevol actuació material, organitzativa o executiva vinculada a la festa. Així mateix, adverteix que, en cas d’incompliment, emprendrà accions legals.
El consistori assumeix la gestió
Amb la signatura del conveni, el consistori va assumir l’ús i la gestió de l’església de Sant Pere de Vallhonesta i de l’espai del cementiri annex durant els pròxims 30 anys. Declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), es vol tornar a potenciar com a espai popular i escenari d’activitats municipals. El conveni va ser aprovat en el ple municipal del juliol de l’any passat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
L’acord estableix mecanismes de coordinació i la creació d’una comissió de seguiment per garantir que les activitats siguin compatibles amb la naturalesa religiosa de l’espai. També preveu que el consistori assumeixi les tasques de manteniment i gestió quotidiana, mentre que el Bisbat es compromet a col·laborar en la rehabilitació en cas que els ajuts no cobreixin la totalitat de les despeses.
Sant Pere de Vallhonesta arrossega des de fa vuit anys un conflicte obert sobre la seva propietat, que enfronta el propietari de la finca amb el Bisbat de Vic, que va immatricular (posar al seu nom) l’ermita i el cementiri. A causa d’aquesta disputa, en els darrers anys no s’hi ha pogut celebrar l’Aplec de Vallhonesta, que tradicionalment tenia lloc l’1 de maig.
