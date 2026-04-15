La Generalitat destinarà 3,7 milions d'euros en millores per reduir el risc d'inundabilitat al Monestir de Montserrat
El pla de l'ACA i el Patronat de la Muntanya de Montserrat preveu recollir l'aigua pluvial dels torrents de la Trinitat i Sant Salvador I fer una conducció principalment soterrada
ACN
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Patronat de la Muntanya de Montserrat han anunciat aquest dimecres les actuacions previstes per reduir el risc d'inundabilitat del monestir. Amb un cost de 3,7 milions d'euros, tindran una durada de 18 mesos i consistiran en la recollida de les aigües pluvials dels torrents de la Trinitat i Sant Salvador i la construcció d’una conducció majoritàriament soterrada que aportarà l’aigua fins a la canalització de desguàs existent al Torrent de Santa Maria. Aquest any s'aprovarà el projecte i s'establiran les condicions de finançament i les anualitats d’aquesta inversió mitjançant la subscripció d’un nou conveni de col·laboració entre les dues institucions.
L'anunci l'ha fet aquest dimecres el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, que s'ha reunit amb la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Es tracta d'un projecte ja redactat per l'ACA durant el 2025 i finançat pel Patronat amb més de 77.000 euros, que preveu la canalització dels torrents de la Trinitat i Sant Salvador, que actualment aporten l’aigua de la pluja des d’una important altura a la zona posterior del monestir i de l’Hostal Vell. En l’actualitat, aquests cabals, en cas d’episodis de pluges intenses, transcorren superficialment per les places del Monestir, sense una xarxa de desguàs efectiva. Les actuacions previstes estan dimensionades per a un període de retorn de 500 anys, segons informen en un comunicat.
Una col·laboració de 25 anys
L’any 2001, després d’unes greus inundacions que van afectar la muntanya l’any 2000, l'ACA va canalitzar el torrent de Santa Maria de Montserrat.
Amb els aiguats registrats en el 2023, que varen afectar la muntanya de Montserrat, es van reprendre, per part del Patronat, els estudis que tenien per objecte el disseny hidràulic d’una canalització per endegar els torrents de la Trinitat i Sant Salvador.
El juliol del 2023 el Patronat de la Muntanya de Montserrat va fer arribar un escrit al director de l’Agència Catalana de l’Aigua on s’exposava la situació i els antecedents dels dos torrents, així com la petició d’articular els mecanismes de col·laboració necessaris per donar una solució a la problemàtica existent. Finalment, el febrer de 2024 les dues parts varen acordar la subscripció d’un conveni de col·laboració sobre la redacció del projecte.
