ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
El CEO de l'empresa, Alberto Serfaty, assegura que hi ha "futur" i que seguiran buscant recursos per mantenir l'extracció i la producció
La població de països tan diferents entre si com Canadà, Xile o Austràlia se sent majoritàriament orgullosa de la seva mineria. Aquesta activitat és tan rellevant a les seves respectives economies que ha arrelat en el pla social a gran escala. És el mateix fenomen que s'ha desenvolupat a Andalusia els últims anys. Però aquest no és el cas de la Catalunya central, on el clima d'opinió és pràcticament l'oposat.
Per al CEO d'ICL Iberia, Alberto Serfaty Kapuschewski, el factor determinant a l'hora d'explicar la visió negativa d'aquesta indústria a les comarques interiors és "la comunicació". Ell està convençut que si el principal exponent del sector al territori continua desencadenant rebuig és perquè no s'ha donat a conèixer adequadament "a les escoles i instituts, les universitats" i altres àmbits que haurien de saber "que la mineria que practiquem és sostenible".
A més, revela que hi ha "futur". Ningú més a l'Estat extreu potassa, la qual actua com a nutrient per a la fertilització agrícola. Aquest element és "finit" i, ara per ara, no es pot sintetitzar artificialment. "Nosaltres no marxarem de Cabanasses (Súria) per raons òbvies: és aquí on tenim la mina", addueix Serfaty. Doncs bé, considerant els recursos detectats i probables, i també el ritme de producció, "tenim per vint anys més, com a mínim".
Sigui com sigui, el CEO d'ICL Iberia avança que seguiran buscant matèria primera per obtenir i processar dos minerals crítics que mouen l'economia mundial: la potassa i la sal. De fet, la concessió de què disposen cobreix les pròximes quatre dècades. Aquests anuncis i reflexions formen part del discurs que Alberto Serfaty ha pronunciat aquesta setmana a Manresa davant de directius de la companyia, representants sindicals, proveïdors i destacats agents de la política, l'empresa, el comerç, la investigació i la cultura de la regió.
La sessió, organitzada per compartir els resultats de l'actualització d'un estudi d'impacte econòmic encarregat el 2014, ha servit per reconèixer que qualsevol context internacional és "complicat" per a una multinacional israeliana com la seva. Els autors de l'informe, basat en dades de la mateixa corporació i d'altres provinents de fonts públiques -Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Instituto Nacional d'Estadística (INE)-, subratllen que hi ha 3.149 llocs de treball vinculats a ICL, de manera directa, indirecta o induïda (pel consum de les llars). La magnitud, un 4,2% de la població ocupada al Bages, triplica els llocs en agricultura a la comarca, suposa un 83,5% del treball en hostaleria i un 64,1% en construcció.
D'acord amb el document que conté aquests elements, redactat per experts de Price Waterhouse, el 94% dels 742 integrants de la plantilla de l'antiga Iberpotash resideix a la Catalunya central, i cadascuna d'aquestes posicions manté 3,2 feines addicionals. Com es detalla a l'estudi, més de la meitat dels seus 250 proveïdors són del Bages. Igualment, la despesa en compres ascendeix a 108 milions d'euros.
Els consultors han calculat que, en termes de producte interior brut (PIB), cada euro generat per la firma s'acaba triplicant, fins arribar als 240 milions. Encara ha estat superior la quantitat invertida entre 2020 i 2024 "per modernitzar la producció de potassa i guanyar eficiència i sostenibilitat": més de 250 milions, repartits principalment entre Cabanasses i el Port de Barcelona, on opera Tramer, la seva divisió de logística.
A les crítiques sobre la "petjada hídrica", la companyia contesta que productes tan universals com un smartphone la multiplica per 7.000, o una samarreta, per 1.000. "No podem respondre a totes les mentides que corren sobre nosaltres", afegeix Serfaty Kapuschewski mentre allunya el seu grup de qualsevol connexió bèl·lica, per exemple, pel "fòsfor blanc".
El 100% de la potassa que exporta l'Estat és la produïda per ICL, que compta amb el 13% de la quota de mercat a la Unió Europea. Del volum total de potassa que gestiona aquesta empresa, el 80% va a l'exterior. Sobre la sal, el CEO recalca que, sense oblidar l'alimentació humana i animal, aquesta té "més de 14.000 usos": a la indústria química, la seguretat vial, el tractament d'aigües...
A l'informe de Price Waterhouse es concreta que la multinacional ha invertit "més de cinc milions d'euros en la comunitat entre 2020 i 2024". Gairebé 190 alumnes de la modalitat dual de la Formació Professional han passat per les seves instal·lacions. La inserció laboral del cicle d'Excavacions i Sondatges de l'Institut Mig-Món de Súria és del 90%.
