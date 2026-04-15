Les treballadores de l'escola bressol de Sant Joan de Vilatorrada es mobilitzen contra l'empitjorament de les condicions laborals
L'equip del Xiulet ha convocat una manifestació demà, 16 d'abril, a Sant Joan de Vilatorrada per denunciar l’impacte del conveni estatal en les seves condicions
L’equip de l’escola bressol El Xiulet, de Sant Joan de Vilatorrada, ha convocat una manifestació demà, 16 d’abril, per defensar els seus drets laborals després de l’aplicació del conveni estatal, un canvi que, segons denuncien, comporta un empitjorament de les condicions. La concentració començarà a les cinc de la tarda i sortirà del mateix centre educatiu.
Entre les reivindicacions, les treballadores del Xiulet reclamen salaris dignes i complements, 14 pagues completes, baixes remunerades al 100% des del primer dia, permisos retribuïts i millores socials i laborals. Tot plegat, asseguren, per reunir unes condicions que “garanteixin una educació digna” i una qualitat més elevada per als infants i les famílies.
A finals de març, l’equip educatiu ja va denunciar un empitjorament de les condicions laborals arran de l’aplicació del conveni estatal. En un comunicat de premsa, van manifestar el seu malestar i van destacar que aquesta mesura suposava una “pèrdua significativa de drets laborals consolidats al llarg de més de vint anys”, amb afectacions en els salaris, la jornada laboral i altres condicions.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va iniciar un procés per modificar el conveni laboral de les treballadores amb l’objectiu d’aplicar el conveni estatal. Les professionals van alertar que aquest canvi suposaria un retrocés en les seves condicions: “Estem parlant d’un pas enrere molt important. No només es perden drets laborals, sinó que també es posa en risc la qualitat educativa que oferim cada dia als infants”, van assenyalar.
Segons explicaven, la precarització de les condicions laborals no només afectava les professionals, sinó que també podia tenir conseqüències directes en la qualitat del servei educatiu i en l’atenció als infants. L’etapa de 0 a 3 anys és fonamental per al seu desenvolupament i requereix estabilitat, experiència i condicions dignes per garantir una educació de qualitat. Una pèrdua de drets podia comprometre la continuïtat dels projectes educatius i la relació de confiança amb les famílies del municipi.
Davant d’aquesta situació, les treballadores ja van convocar mobilitzacions per defensar els seus drets i van demanar a l’Ajuntament que reconsiderés la seva decisió. La Plataforma 0-3 del Bages va expressar el seu suport a les professionals i va subratllar la importància de protegir les condicions laborals en aquesta etapa educativa.
Finalment, les implicades van reclamar diàleg i voluntat política per trobar una solució que no impliqués la pèrdua dels drets assolits i van fer una crida al suport de la ciutadania.
