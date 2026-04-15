Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
Els agents s'han desplegat al voltant d'una autocaravana amb matrícula francesa i han tallat la circulació a la carretera de Vic a l'alçada de la màquina del batre
Un operatiu policial ha causat alarma aquest migdia a Sant Fruitós de Bages per l'hora i el lloc on s'ha produït. Ha estat poc després de les 3 de la tarda quan els agents de la Policia Local de Sant Fruitós i dels Mossos d'Esquadra, amb furgonetes de l'ARRO i vehicles de seguretat ciutadana, han envoltat una autocaravana amb matrícula francesa que es trobava a la cantonada de la plaça 11 de setembre, l'anomenada plaça de la màquina del batre. Concretament, era a la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer d'Eugeni d'Ors.
Segons algunes fonts, a més de tallar la circulació s'ha demanat als veïns que no sortissin als balcons i finestres. L'operatiu ha acabat amb la detenció d'una persona, vinculada al vehicle que ha quedat immobilitzat amb un parany.
