Organitzen una nova mobilització contra la violència a Sant Joan "per la mala organització" de la feta dijous passat
Els nous organitzadors diuen que l'anterior va ser polititzada i xenófoba, i que no s'hi van fer propostes concretes
Un grup de pares i de veïns de Sant Joan de Vilatorrada ha organitzat una nova protesta a la plaça de la Pau del poble en protesta contra la violència. Els organitzadors, que no són els mateixos que els de la setmana passada, "encara que en algun grup sí que coincidim", pensen que la protesta del dia 9 d'abril passat, que va reunir unes 300 persones, va ser "aprofitada per interessos polítics d'extrema dreta" i ara volen fer un acte "sense discursos xenòfobs".
Qui així s'expressa és l'Antonio Mateo, un dels organitzadors de l'acte, que diu que "la mala organització i el mal enfocament de la passada concentració" v ser aprofitada per a fer un discurs d'extrema dreta. Ho diuen en referència a l'única portaveu que es va poder escoltar durant aquella concentració, Cristina Solano, que pertany al Front Nacional, malgrat que ella va deixar clar des del principi que parlava com a mare únicament. A banda hi havia presència de representants de Vox i d'Aliança Catalana, però en cap cas van intervenir en l'acte.
Qui sí que ho va fer va ser l'alcalde, Jordi Solernou, que va dir que "posarem totes les mesures que tinguem a l'abast perquè no continuï passant, incloent-hi intentar tenir més agents del cos local de policia". Per a Antonio Mateo, les declaracions de l'alcalde "van ser més que correctes i estem d'acord amb elles", però creu que per la banda del poble "van faltar propostes concretes", i accions que "posin de manifest el rebuig dels pares i veïns del poble davant la creixent violència que ha afectat els menors d'edat, i la necessitat de mesures concretes per afrontar el problema".
En aquest sentit, la convocatòria, per aquest dijous a les 19 hores a la plaça de la Pau, comptar'amb "megafonia, parlaments, entre ells el d'un psicòleg especialitzat en el tema, i tots anirem amb samarretes vermelles", segons Mateo. Diuen que volen "protegir els menors i debatre propostes i mesures sense partidismes ni visions esbiaixades".
