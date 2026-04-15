Sant Fruitós inicia la presentació del nou planejament urbanístic que preveu aprovar el maig

El document s'exposa als grups municipals i a agents socials del territori, i finalment es donarà a conèixer a la ciutadania abans de portar-lo a aprovació

Vistes del nucli antic de Sant Fruitós / Arxiu | Mireia Arso

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat aquesta setmana el procés de reunions informatives prèvies a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), prevista per al proper mes de maig.

Aquest dilluns, l’equip tècnic municipal, l’equip redactor i l’equip de govern han presentat el document als regidors de l’oposició, amb l’objectiu d’avançar en el coneixement del document final.

Al llarg d’aquesta setmana, seran els diferents agents socials del territori qui seran coneixedors d’aquest i, posteriorment, es presentarà als representants de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central.

A finals del mes d’abril està previst presentar-lo davant del Consell Assessor Urbanístic (CAU), òrgan consultiu que integra representants de diversos àmbits vinculats al territori.

Un cop finalitzat aquest procés participatiu, el document s’exposarà públicament a la ciutadania per tal de recollir els darrers suggeriments abans de la seva aprovació inicial.

