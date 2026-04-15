Després de l'incident del vídeo amb menors, les policies valoren que la seguretat a Sant Joan de Vilatorrada millora
Arran de l'incident de Divendres Sant, la Junta Local de Seguretat de Sant Joan de Vilatorrada s'ha reunit aquest dimecres al migdia per fer un anàlisi global de la situació del poble
L'incident que es va fer viral i que va mostrar com uns menors n'agredien un altre a Sant Joan de Vilatorrada ha fet que la reunió de la Junta Local de Seguretat abordés tots aquests tems en profunditat.
Les infraccions penals a Sant Joan de Vilatorrada s’han reduït un 7% en aquest any i s’han resolt gairebé el 60% d’aquestes (un 15% més respecte a l’any anterior). També hi ha hagut un gran descens en robatoris amb força, ja que aquests s’han reduït a la meitat. Altres dades on Sant Joan de Vilatorrada ha millorat són els delictes contra la llibertat sexual (reduint-se més del 25% la quantitat) i els delictes contra el patrimoni (reduint-se més del 20%).
Són les conclusions de la Junta Local de Seguretat que s'ha reunit aquest matí a la sala de plens de Sant Joan de Vilatorrada per valorar la situació actual del municipi en matèria de seguretat. La trobada, que ha reunit representants dels diferents cossos policials i responsables institucionals, ha servit per posar en comú dades, analitzar tendències i coordinar estratègies de prevenció i actuació. Arran de la situació viscuda la setmana passada amb l’agressió a un menor d’edat —un fet que va generar preocupació entre la ciutadania—, s’ha considerat oportú ampliar l’abast de la reunió i dur a terme una anàlisi global de la seguretat al municipi. Aquest exercici ha permès contextualitzar l’incident dins del conjunt de dades disponibles i contrastar-lo amb l’evolució general dels indicadors de seguretat. Les conclusions extretes de la sessió apunten a una tendència positiva i a una millora sostinguda en diversos àmbits, fet que reforça la percepció de control i eficàcia en la gestió de la seguretat local.
“Després d’haver vist les dades d’enguany i la valoració dels cossos de seguretat, podem estar tranquils i afirmar que Sant Joan de Vilatorrada és un poble segur. Era necessari fer una visió global i convocar aquesta junta per entendre que el municipi continua sent el que sempre ha estat i que es troba en bones mans amb els nostres cossos de seguretat”, afirma l’alcalde del municipi, Jordi Solernou.
La Junta Local de Seguretat ha reunit membres de Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a la Catalunya Central i amb la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada. També han assistit la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, Elena Roca; així com l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, i la regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Montse Jové.
