Castellbell completa la primera fase de rehabilitació del cementiri municipal
Amb aquests treballs inicials s’han renovat els dos blocs de nínxols de la part antiga i el bloc central, i la façana principal d’accés a l’equipament
Castellbell i el Vilar
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha acabat aquesta setmana les obres de millora corresponents al cementiri municipal iniciades el passat mes de març. El consistori ha finalitzat la primera fase de millores en aquest equipament, en una actuació que ha consistit en la rehabilitació de dos blocs de nínxols de la part antiga, el bloc central, la neteja i el sanejament de les teulades i les actuacions per arranjar la façana principal, que dona accés a l’equipament.
Les obres, amb un pressupost de 32.774 euros, s’emmarquen en el pla de manteniment d’edificis i construccions municipals previst per aquest any. Segons fonts municipals, l'objectiu d'aquestes actuacions és la preservació del patrimoni i els serveis públics.
