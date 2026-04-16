El món del ciclisme es consolida com a reclam de la Fira de Primavera de Navàs
L’històric certamen multisectorial celebra la segona edició de La Cíclica i reunirà un centenar d’expositors al passeig de Ramon Vall
Exhibicions, música en directe, cultura popular, espectacles infantils … I un centenar de parades són els principals ingredients de la Fira de Primavera de Navàs, que aquest cap de setmana arriba a la 94a edició. El certamen manté la seva essència tradicional de passejar pel Passeig de Ramon Vall envoltat de parades, activitats i ambient festiu, però alhora incorpora novetats i es reinventa, destacant especialment la segona edició de La Cíclica, centrada en activitats vinculades al món de la bicicleta.
El Passeig de Ramon Vall es convertirà, un cop més, aquest pròxim cap de setmana, en l’eix central de la Fira de Primavera de Navàs. El certamen reunirà, dissabte i diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre, un centenar d’expositors, amb entitats i establiments locals, alimentació, artesania, roba i complements o parament de la llar, entre altres.
Zona especialitzada en ciclisme
També comptarà, per segon any consecutiu, amb una zona especialitzada en ciclisme a l’espai de La Cíclica on, principalment dissabte, hi haurà les proves esportives, activitats infantils, estands especialitzats en el món de la bicicleta, exhibicions i circuits. L’Ajuntament de Navàs, en col·laboració amb el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, el Centre Excursionista de Navàs i diverses colles d’aficionats al món de la bicicleta organitza la segona edició de l’esdeveniment que aposta per una programació diversa que combina espectacle, competició i activitats familiars.
La Cíclica inclou dues proves esportives. D’una banda, tindrà lloc «El repte de Castelladral», una escalada de 12km i 380m de desnivell sobre asfalt, amb sortida al Passeig Ramon Vall de Navàs i arribada a l’Església de Castelladral i, de l’altra, es farà «La Revolta», un circuit tancat d’obstacles ubicat dins la Fira per competir de manera individual amb eliminatòries.
Paral·lelament, els més joves i iniciats podran endinsar-se en disciplines com el bicitrial i la BTT amb tallers guiats per especialistes. La jornada assolirà un dels seus punts àlgids amb l’exhibició de Gemma Abant, tretze vegades campiona del món, que promet un espectacle de gran nivell tècnic. Dins la Fira de Primavera, ubicats a la zona propera a les proves esportives, també es podran visitar estands relacionats amb el món de la bicicleta que promocionaran i donaran a conèixer els seus productes i serveis.
Àmplia programació lúdica i cultural
La promoció del municipi i el comerç local és un dels objectius d’una fira que també inclourà, com és habitual, activitats paral·leles per dinamitzar l’espai i atraure visitants, amb una àmplia programació cultural i lúdica. Durant tot el cap de setmana, el públic podrà gaudir d’espectacles, tallers, concerts i exhibicions adreçats a totes les edats, a més de diverses atraccions.
La cultura popular hi tindrà un paper destacat amb la tradicional trobada de gegants, que se celebrarà dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la carretera de Viver. L’acte s’iniciarà amb la plantada de figures i continuarà amb una cercavila pels carrers del municipi. La jornada culminarà a la plaça de l’Església amb el ball conjunt de les colles participants, procedents de Gironella, l’Ametlla de Merola, Pollença, Navarcles, Prats de Lluçanès, Santa Coloma de Farners i Navàs. Diumenge també hi haurà actuació castellera, amb la participació dels Castellers de Berga i els de Santpedor.
Dissabte, al Casal Sant Genís, es podrà gaudir de l’obra de teatre «Olor de colònia», a càrrec del Grup Escènic Navàs, amb dues sessions programades, a 2/4 de 7 de la tarda i a 2/4 de 10 del vespre. Es tracta d’una adaptació teatral de Toni Cabré, basada en la novel·la de Sílvia Alcàntara. El programa de la fira, que ja ha celebrat els primers actes, es completarà amb activitats infantils i actuacions musicals, com la de DJ Costix, divendres, o les de Josep Maria Cantimplora, Pascual i els Desnatats i DJ Rutxo, dissabte.
D'altra banda, en el marc de la Fira de Primavera de Navàs, el Centre Enoturístic del Pla de Bages, un espai que permet endinsar-se en la història i la singularitat del territori vitivinícola de la comarca, esdevindrà un dels epicentres de la programació amb dues jornades de portes obertes i diverses propostes enoturístiques.
