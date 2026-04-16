El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa

Finalment, els agents no van trobar rastres d'aquesta arma dins l'autocaravana, però el van detenir per amenaces i resistència a l'autoritat

L'autocaravana aturada a la plaça 11 de Setembre de Sant Fruitós i alguns dels vehicles policials i ambulància / Arxiu particular

Eduard Font Badia

Manresa

L'home detingut per la Policia Local aquest dimecres a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa. A mig matí, els agents de la Policia Local van detectar una autocaravana amb matrícula francesa estacionada sobre la plaça 11 de setembre, a la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer d'Eugeni d'Ors. I per aquest motiu la van multar.

Com que la comissaria de la Policia Local es troba al mateix carrer Eugeni d'Ors no va ser difícil que els agents detectessin quan l'home tornava al seu vehicle. En dur la matrícula francesa, van dirigir-s'hi per a demanar el pagament de la mateixa i que retirés l'autocaravana, però l'home va començar a insultar-los.

En un moment donat es va tancar dins el vehicle i va amenaçar els agents dient que tenia una arma, i que la faria servir si no el deixaven en pau. Això va provocar que la Policia Local activés els Mossos d'Esquadra que s'hi van desplaçar amb efectius de l'ARRO, l'Àrea de Recursos Operatius, que van rodejar l'autocaravana. Es va activar el protocol de seguretat i es va tancar el carrer i demanar els veïns que no sortissin a les finestres.

Finalment, l'home va poder ser detingut i no es va trobar ni rastre de la suposada arma. Mentre els agents s'enduien el francès detingut per amenaces i resistència a l'autoritat, la Policia Local traslladava l'autocaravana al dipòsit municipal i els gossos de l'home a una protectora, a l'espera que quedés en llibertat i pogués recuperar-los.

Una caldera encesa causa una tall elèctric general a un edifici de Manresa

Un intern en presó preventiva a la presó de Ponent se suïcida a la seva cel·la

Paddy Noarbe, dona de Marcos Llorente, revela la seva rutina d'entrenament: "Entrenar poc, però entrenar bé"

Sant Jordi a Igualada comptarà amb una dotzena d'autors de l'Anoia

Catalunya comença a negociar com reduir la jornada dels seus funcionaris a 35 hores

L'hotel Las Arenas acull una nova edició dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell

El Govern augmentarà les places per aprendre català davant la regularització d'immigrants

Històries inspiradores: Columbus Venture Partners, el fons espanyol que converteix la ciència en indústria i teràpies reals

