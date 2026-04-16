El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
Finalment, els agents no van trobar rastres d'aquesta arma dins l'autocaravana, però el van detenir per amenaces i resistència a l'autoritat
L'home detingut per la Policia Local aquest dimecres a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa. A mig matí, els agents de la Policia Local van detectar una autocaravana amb matrícula francesa estacionada sobre la plaça 11 de setembre, a la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer d'Eugeni d'Ors. I per aquest motiu la van multar.
Com que la comissaria de la Policia Local es troba al mateix carrer Eugeni d'Ors no va ser difícil que els agents detectessin quan l'home tornava al seu vehicle. En dur la matrícula francesa, van dirigir-s'hi per a demanar el pagament de la mateixa i que retirés l'autocaravana, però l'home va començar a insultar-los.
En un moment donat es va tancar dins el vehicle i va amenaçar els agents dient que tenia una arma, i que la faria servir si no el deixaven en pau. Això va provocar que la Policia Local activés els Mossos d'Esquadra que s'hi van desplaçar amb efectius de l'ARRO, l'Àrea de Recursos Operatius, que van rodejar l'autocaravana. Es va activar el protocol de seguretat i es va tancar el carrer i demanar els veïns que no sortissin a les finestres.
Finalment, l'home va poder ser detingut i no es va trobar ni rastre de la suposada arma. Mentre els agents s'enduien el francès detingut per amenaces i resistència a l'autoritat, la Policia Local traslladava l'autocaravana al dipòsit municipal i els gossos de l'home a una protectora, a l'espera que quedés en llibertat i pogués recuperar-los.
