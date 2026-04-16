L'acampada contra ICL per denunciar la contaminació de les aigües preveu milers de participants
Revoltes de la Terra i Boicot ICL han convocat del 17 al 19 d’abril una mobilització amb debats, accions i una protesta central dissabte per exigir el final de l’activitat de l'empresa israeliana
Els dies 17, 18 i 19 d’abril, Revoltes de la Terra i Boicot ICL convoquen al Bages una mobilització contra ICL i els impactes de la seva activitat, especialment la contaminació i la salinització de les aigües. Es tracta d’una acampada que, segons les estimacions dels organitzadors, podria aplegar prop de 4.000 persones. Tot i que hi haurà activitats durant els tres dies, l’acte central tindrà lloc dissabte, amb una mobilització que començarà a les 12 del migdia i s’allargarà fins a les 7 de la tarda.
Tal com ha explicat la portaveu de Revoltes de la Terra a Regió7, la convocatòria s’articula en tres eixos: un primer de debat col·lectiu i formació per “ajudar-nos entre totes les organitzacions participants i compartir experiències”; un segon de convivència al voltant de l’acampada, “una manera de posar en pràctica altres formes d’habitar el territori, identificar les amenaces i plantejar propostes de regeneració”; i un tercer de confrontació amb “les estructures del desastre”, és a dir, visibilitzar els conflictes, assenyalar-ne els responsables i “passar a l’acció”.
En el manifest publicat per Revoltes de la Terra, l’organització denuncia que les conques dels rius Llobregat i Cardener, així com les comarques que les envolten, s’han convertit en “zones de sacrifici on la destrucció és acceptable”, en referència a la creació de runams salins derivats de l’activitat d’ICL. L’acció col·lectiva prevista per a aquest cap de setmana es fixa tres objectius principals: exigir la sortida de l’empresa pel seu impacte negatiu sobre el territori, així com expressar solidaritat amb el poble palestí; “aturar el desastre per trencar la dependència econòmica d’una activitat que destrueix la terra i enverina el riu”; i regenerar el territori per “posar fi a aquest sistema ecocida i garantir una vida digna”.
Divendres a les cinc de la tarda tindran lloc dues cercaviles reivindicatives simultànies, una a Sallent i l’altra a Santpedor, que donaran el tret de sortida al programa d’accions. Dissabte al matí se celebraran diverses taules rodones i, a partir de les 12 hores, començarà la mobilització central. Diumenge, els debats i els tallers continuaran per cloure el cap de setmana.
