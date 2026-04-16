Molt poca assistència a la segona protesta contra la violència a Sant Joan de Vilatorrada
Educar pares i menors en l'ús de les pantalles i treballar conjuntament pares i polítics, estan entre les idees que s'hi han pronunciat
Unes escasses vint persones han pres part aquest dijous al vespre en la segona convocatòria contra la violència que es viu al poble en una setmana. En l'acte han pres la paraula una de les organitzadores, Corpus Pérez, i un psicòleg del poble, Àlex Casanova, que han fet propostes per a combatre la violència creixent que es viu en l'àmbit juvenil. I no només al poble, segons Casanova, "sinó a escala general". I ha posat d'exemple casos que s'han viscut en les darreres setmanes pel que fa a l'Estat, però també els de Sant Joan i Sant Vicenç.
Casanova ha proposat, per exemple, que "els polítics que tenen recursos i ens poden ajudar, que inverteixin molts més diners en el sentit de gestió emocional, d’educació a les pantalles i que poguéssim fer moltes més intervencions a totes les escoles, instituts, als centres esportius que és on es mou tothom. I a les festes majors". En el tema concret de les pantalles, cal adonar-se, segons Casanova, que "els joves estan enganxats a les pantalles i no els hem educat bé, ni hem ajudat els pares a què els acompanyin".
La protesta, que ha comptat amb una petita tarima i un altaveu, ha començat amb alguns dels assistents pintant-se les mans de blanc. Poca gent duia la samarreta vermella, com havien demanat els organitzadors, entre els quals Corpus Pérez, que deia que "suposo que és perquè, com que hem anat molt collats de temps, tampoc hem pogut publicar massa, i clar, hem tingut una mica d'embolic". Però ara cal "seguir. Coordinar tots els pares i fer aquestes concentracions, continuar fent-les. No es poden deixar en l'oblit, per molt que la policia local, l'alcalde ens ajudi moltíssim, perquè l'alcalde està ajudant molt, però s'ha de continuar, i és el poble el que ha de parlar".
Segons Pérez, cal fer tot el possible perquè "tenim una generació pantalla, i s'està desenvolupant molt ciberbullying entre els adolescents i estan havent-hi molts problemes que venen generats per aquí. Sempre n'hi ha hagut, però ara amb les pantalles és molt poderós".
