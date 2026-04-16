Primera batuda d’ADN caní a Sant Fruitós: 11 mostres per identificar propietaris incívics
El municipi bagenc reactiva el sistema de control amb quatre batudes mensuals per sancionar qui no reculli els excrements de la via pública
Regió7
Sant Fruitós de Bages va dur a terme aquest dimecres la primera batuda de mostreig d’ADN caní, una mesura que té com a objectiu millorar la neteja i la salubritat de la via pública. En total, es van recollir onze mostres de femtes de gos, que seran traslladades al laboratori per analitzar-les, un procés que permetrà identificar l’animal i, en conseqüència, el propietari responsable de la conducta incívica.
Un cop identificat el propietari, s’iniciarà el corresponent procediment sancionador, tal com ha indicat l’Ajuntament i d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals. No retirar les defecacions de la via pública o dels espais públics està tipificat com a infracció molt greu, amb sancions que oscil·len entre 300 i 500 euros.
La batuda es va dur a terme de manera coordinada entre l’empresa encarregada del mostreig, el servei de neteja viària, la Policia Local i personal tècnic municipal. L’actuació es va centrar en la zona de la biblioteca, el parc del Castell i l’avinguda Sant Joan. Aquestes accions es duran a terme amb una periodicitat mensual i canviaran de zona en cada edició.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir la presència d’excrements a la via pública i millorar la salubritat del municipi. Aquest sistema ja s’havia implementat anteriorment, però ara es reactiva amb una aplicació més regular per tal d’incrementar-ne l’eficàcia.
Reactivació del sistema
Durant el mes de març, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va anunciar la reactivació del sistema de recollida d’excrements de gossos a la via pública amb l’objectiu de detectar els propietaris infractors que no recullen aquestes deposicions. El mostreig d’ADN ja s’havia posat en marxa anteriorment, però el consistori admet que amb el temps se n’havia relaxat l’aplicació.
Es tracta d’un mètode que, en el seu moment, va ser innovador i pioner a la comarca del Bages, on va començar a funcionar fa gairebé una dècada en municipis com Callús i Súria, abans d’estendre’s a altres poblacions com Sant Fruitós de Bages.
Ara, el sistema es reactiva amb una aplicació més regular per tal d’incrementar-ne l’eficàcia. En concret, es preveu dur a terme un total de quatre batudes mensuals. Durant el mes de març, un equip format per personal tècnic municipal, membres de la Policia Local i treballadors de l’empresa de neteja va rebre una formació específica per tornar a posar en funcionament aquest servei a partir del mes de maig. Aquest equip és l’encarregat de recollir les mostres de femta a la via pública i de fer-ne el registre corresponent.
En el marc del conveni vigent amb la Mancomunitat del Cardener, un cop recollides, les mostres es lliuraran a aquest organisme, que s’encarregarà de dur-ne a terme l’anàlisi per identificar l’animal i, en conseqüència, el seu propietari. Tot plegat permetrà iniciar el procediment sancionador corresponent amb l’objectiu de fomentar el civisme i garantir uns espais públics més nets i saludables per al conjunt de la ciutadania.
Cal remarcar que aquest sistema està vinculat a l’obligació dels propietaris de registrar els seus gossos en el cens municipal, mitjançant una extracció de sang de l’animal que permet, posteriorment, identificar-ne el propietari a partir de l’anàlisi de les femtes.
Quan aquest sistema es va implantar per primera vegada, l’any 2017, municipis pioners com Callús i Súria van arribar a recollir mostres de sang pràcticament del 100% dels gossos censats. Aquell mateix any es van imposar les primeres sancions gràcies a la detecció d’infractors mitjançant aquest mètode.
