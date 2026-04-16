El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa
Un grup d'activistes contraris a ICL va penjar al temple un cartell reivindicatiu
La parròquia de la Seu de Manresa ha denunciat davant els Mossos d’Esquadra la col·locació d’una pancarta a la façana de la basílica, concretament penjant del campanar. La nit de dilluns a dimarts, una o més persones es van enfilar per la bastida instal·lada amb motiu de les obres de restauració d’un contrafort i uns vitralls, i hi van penjar una pancarta reivindicativa a favor de Palestina i contra ICL, en el marc de les accions que aquest cap de setmana es preveuen contra l’empresa minera. La tela va ser retirada el mateix dimarts al matí. Així mateix, es va retirar una altra que va aparèixer, amb el mateix argument, sobre la rosassa de la façana que dona a la plaça de la Reforma.
El rector de la Seu, mossèn Joan Hakolimana, ha explicat a Regió7 que “sempre denunciem aquest tipus d’accions. Podem entendre les causes, però enfilar-se per una bastida sense mesures de protecció comporta un risc, i volem evitar-ho”. "Fa uns anys ja ens van fer el mateix amb una altra pancarta a favor de Palestina", ha afegit.
Els autors haurien trencat la cadena que protegeix l’accés a la bastida per poder-hi pujar i accedir a la façana que dona a la Baixada de la Seu. En fer-se de dia, quan els treballadors de l’obra de restauració van arribar al lloc, van ser ells mateixos qui van retirar la pancarta. Ara, la parròquia ha demanat assessorament a experts per reforçar la seguretat de les obres i evitar que es repeteixin fets similars, especialment tenint en compte que “cada any hi ha una bastida o una altra per les intervencions de manteniment que necessita la Seu”.
3 dies d'accions
“Ni sang a Palestina, ni sal al Llobregat”, aquest és el lema de la pancarta que va aparèixer dimarts penjada sobre la rosassa de la façana que dona a la plaça de la Reforma, a la basílica de la Seu de Manresa. Acompanyant el text, s’hi indicaven les dates en què hi ha previstes accions de protesta contra ICL: els dies 17, 18 i 19 d’abril.
La mobilització, que tindrà lloc durant aquests tres dies al Bages, està convocada per Revoltes de la Terra i Boicot ICL. Els col·lectius organitzadors reclamen la sortida de l’empresa israeliana de la comarca i la paralització de la seva activitat, amb l’objectiu d’evitar els impactes mediambientals i socials derivats dels runams salins i de l’explotació minera, així com l'impuls de processos de regeneració de l’ecosistema i del territori.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic