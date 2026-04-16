Sallent ensenyarà la nova residència aquest dissabte amb una jornada de portes obertes
Es faran visites per grups, cada hora, entre les 9 i les 12 del matí, sense necessitat de reserva prèvia
Totes les persones interessades a veure com ha quedat per dins i per fora la nova residència de gent gran i centre de dia de Sallent, ho podran descobrir aquest dissabte amb una jornada de portes obertes que ha organitzat l'Ajuntament. Es faran visites guiades per grups cada hora durant el matí, a les 9, les 10, les 11 i les 12.
Per realitzar la visita no és necessària cap inscripció prèvia. L'entrada serà per la Fàbrica Vella, i durant el recorregut es podrà veure com han quedat les instal·lacions després de dos anys d'obres. Fa uns dies, el futur equipament ja es va donar a conèixer entre els seus futurs usuaris, o sigui, els residents actuals de Sant Bernat, i ara s'ensenyarà a tota la població.
Les obres a l'edifici ja estan del tot acabades, i la previsió és que la nova residència pugui entrar en funcionament a final d'aquest any. Durant aquests temps, els treballs se centraran en l'equipament interior, per dotar la nova residència de tot el necessari per rebre els seus futurs usuaris.
La nova residència tindrà capacitat per a 90 persones, i el centre de dia passarà de les 13 places actuals, a les 30.
