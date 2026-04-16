Sant Fruitós homenatja el pintor Pere Clapera amb una caminada i una nova placa commemorativa

La jornada va incloure un recorregut fins a Sant Benet de Bages, indret on l’artista va viure durant els primers anys de la seva vida

Sant Fruitós de Bages va celebrar diumenge un homenatge al pintor santfruitosenc Pere Clapera dedicant la caminada de descoberta del patrimoni del mes d’abril a la seva figura. Una vintena de veïns i veïnes van participar en aquesta activitat, que va incloure un recorregut fins a Sant Benet de Bages, indret on l’artista va viure durant els primers anys de la seva vida. Els assistents van poder aprofundir en la trajectòria de Clapera gràcies a les explicacions de Jordi Julià. La jornada va finalitzar amb la inauguració d’una nova placa identificativa al carrer Pere Clapera.

