Sant Vicenç es referma a fer l’aplec a Vallhonesta malgrat tenir peticions en contra
L’alcalde, Dani Mauriz, defensa el dret del municipi a celebrar la trobada després d’haver assumit la gestió de l’ermita amb un conveni amb el Bisbat, que consta com a propietari
Si no hi ha cap imprevist, el pròxim 1 de maig, Sant Vicenç de Castellet celebrarà l’aplec del Panellet a l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, com s’havia fet tradicionalment durant segles, i com es va anunciar fa uns mesos arran del conveni amb el Bisbat de Vic, que consta com a propietari de la finca, pel qual el municipi assumia la gestió de Vallhonesta durant 30 anys. D’aquesta manera, l’Ajuntament surt en resposta al requeriment que ha rebut per part de Joan Casajoana, que també se’n declara propietari, i que reclama la suspensió de la trobada, atès que no n’ha autoritzat la realització.
Casajoana acusa el Bisbat d’haver fet una «apropiació il·legítima del complex» mitjançant un procés d’immatriculació (posar el seu nom) a l’ermita i al cementiri. En l’escrit, recorda que ja l’abril del 2018 va demanar formalment a l’Ajuntament que s’abstingués d’autoritzar activitats a Vallhonesta sense el seu consentiment, i des d’aleshores, les entitats han sol·licitat prèviament permís per dur a terme actuacions a la propietat. Tanmateix, l’Aplec del Panellet és l’únic esdeveniment que no s’ha pogut celebrar en els darrers vuit anys, per aquest conflicte amb el Bisbat. Aquesta vegada, però, no s’ha demanat l’autorització, i d’aquí ve el requeriment. A les queixes de Casajoana, s’hi afegeix una instància que va en la mateixa direcció, presentada per la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patromonio Inmatriculado por la Iglesia, i la Plataforma catalana Recuperant.
El conflicte s’arrossega de fa anys, i ha alterat la celebració de l’aplec a Vallhonesta, fins que, a parer del govern municipal, el conveni signat fa uns mesos li dona legitimitat per fer-lo. «Segons consta en el registre, la propietat és del Bisbat, i és amb el Bisbat amb qui ens hem d’entendre», sosté l’alcalde, Dani Mauriz. Entén que «ni l’Ajuntament ni la gent no té cap culpa que s’hagi donat aquesta situació», en referència a les immatriculacions. Diu que, «com a alcalde, em toca protegir el patrimoni material (Valhonesta és un bé protegit), i immaterial, perquè estem parlant d’una festa de més de 300 anys», i lamenta que fins ara ningú s’hagi fet càrrec del seu manteniment. «Celebrarem l’aplec a Vallhonesta, i quan puguem, buscarem les subvencions necessàries i farem el que calgui perquè l’ermita no caigui».
