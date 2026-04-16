Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per "assetjament"
UGTPresons, que ha fet pública l'actuació, sosté que no permetran "seguiments no autoritzats durant mesos", com consideren que ha passat en aquest cas
R. TORTOSA
Una treballadora del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, ha presentat una denúncia per assetjament contra el director de l'equipament, segons ha informat la secció especialitzada de la Unió General de Treballadors, UGTPresons.
El sindicat ha traslladat el seu "suport" a la dona, després que s'hagi activat els protocols d'inspecció i de gènere, i ha enviat un comunicat a la plantilla. En aquest document, els portaveus d'UGTPresons indiquen que no es tolerarà "cap conducta que vulneri la dignitat de les treballadores i els treballadors".
Segons aquesta font, "és especialment greu que aquests comportaments" presumptament els portin a terme "càrrecs de direcció", raó per la qual els representants dels funcionaris "refermen" el seu "compromís amb entorns laborals segurs i lliures d'assetjament".
Al comunicat en qüestió, redactat en forma d'agraïment a aquesta treballadora per la seva actitud, s'afirma: "Amb tu diem prou i combatem tot un entramat estructural que permet que un director pugui delegar en subordinats seguiments no autoritzats durant mesos, que ens puguin arraconar, abraonar, acusar i castigar, vulnerant infinitat de drets, lleis i protocols".
Seguidament, al comunicat, que té data d'avui mateix, 16 d'abril, es pot llegir: "No permetrem que embrutin els nostres noms ni callarem davant d'actuacions que semblen extretes d'una pel·lícula de sèrie B, totalment impròpies d'algú que ostenta la màxima responsabilitat en un centre penitenciari".
"Tampoc callarem davant les complicitats -afegeix UGTPresons-. Quan un directiu actua així i d'altres membres del seu equip, tot i tenir-ne coneixement, miren cap a una altra banda, estan perpetuant dinàmiques que sostenen estructures d'abús. Aquest silenci allarga el patiment i debilita qui ho està vivint".
Per aquesta raó, l'organització conclou: "No ens quedarem callades: també estan sotmesos a les lleis, haurien de ser exemple i no actuar com si estiguessin per sobre de protocols i normatives. Exigirem que siguin dignes de l'encàrrec que se'ls ha delegat i que actuïn amb la responsabilitat que se'ls pressuposa quan són nomenats".
