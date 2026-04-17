El Centre Enoturístic del Pla de Bages obre les portes per promoure els vins del territori
Coincidint amb la Fira de Navàs, l’espai dedicat a la història vitivinícola de la comarca es mostra aquest cap de setmana amb propostes enoturístiques
En el marc de la Fira de Primavera de Navàs, el Centre Enoturístic del Pla de Bages, un espai que permet endinsar-se en la història i la singularitat del territori vitivinícola de la comarca, esdevindrà un dels epicentres de la programació amb dues jornades de portes obertes i diverses propostes enoturístiques.
Durant tot el cap de setmana, de 10 del matí a dues del migdia, el Centre Enoturístic obrirà les portes perquè visitants i curiosos puguin descobrir aquest espai dedicat al vi i al territori. Aquest dissabte, a les 11 del matí, s’hi oferirà un tast de vins del celler JAIA Viticultors, acompanyat d’embotits i formatges de proximitat, una proposta ideal per endinsar-se en els sabors del territori. Diumenge, la jornada continuarà amb una experiència més distesa, convidant els assistents a conèixer l’espai mentre gaudeixen d’un vermut amb vins del territori en un ambient festiu i primaveral de la mà de Slow Turisme.
Experiència singular entre vinyes
El mateix diumenge al matí, a 3/4 de 10, tindrà lloc una activitat especial: un esmorzar en una vinya centenària vinculada al projecte La Diferenta. Aquesta proposta permetrà descobrir l’essència del Bages en un entorn natural privilegiat, combinant paisatge, vi i producte local. L’experiència inclou un petit desplaçament en cotxe i una caminada d’1 km, amb retorn al centre cap a 3/4 d e12 per completar la jornada amb un aperitiu. L’activitat és organitzada per Christian Betoret i compta amb places limitades.
La programació enoturística s’allargarà més enllà del cap de setmana amb dues cites destacades. El dijous 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, el centre acollirà un tast especial que recorrerà les quatre estacions de l’any a través de quatre vins, cadascun maridat amb una tapa de proximitat. L’endemà, divendres 24 d’abril, serà el torn d’un tast vertical dedicat a La Diferenta, que permetrà als assistents conèixer l’evolució del seu vi blanc al llarg de deu anys, una oportunitat única per descobrir la història i la trajectòria d’aquest projecte.
