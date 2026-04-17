El Centre Excurionista del Bages organitza una sortida per la costa del sud de Portugal

El grup va resseguir 145 quilòmetres del Trilho do Pescadores, un itinerari que recorre la zona de l’Algarve

El grup al cap de Sâo Vicente, a l'extrem més sud-oest de la península, a l'Algarve, Portugal / CENTRE EXCURSIONISTA DEL BAGES

El Centre Excursionista Comarca de Bages va organitzar durant els dies de Setmana Santa una caminada pel sud de Portugal, tot seguint el Trilho do Pescadores, un itinerari que recorre la costa portuguesa de l’Algarve. El grup d’excursionistes va resseguir durant 8 dies un total de 145 km per la costa atlàntica i, un cop passat el cap de Sâo Vicente, a l’extrem sud-oest de la península, van visitar el poble de Lagos. El grup es va fer una fotografia al cap de Sâo Vicente.

